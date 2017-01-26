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            «КН» теперь доступны и в PDF-версии! Причем, все номера, начиная с 1958 года!              Ищите работу вместе с «КН»!            Мобильный номер «КН» 8-777-442-1122 расширяет свои возможности

 

            «КН» теперь доступны и в PDF-версии! Причем, все номера, начиная с 1958 года!              Ищите работу вместе с «КН»!            Мобильный номер «КН» 8-777-442-1122 расширяет свои возможности

 
Главные новости
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Последние события в городе и области
26.01.2017 16:30
У жителей района ж/д вокзала к акиму Костаная была масса вопросов
26.01.2017 14:37
Vласть объясняет: как решить, какую платежную карту открывать?
26.01.2017 14:14
В новостном сюжете Первого канала Астану перепутали с Костанаем
26.01.2017 13:53
Супертяжеловес Иван Дычко официально перешел в профессиональный бокс
26.01.2017 10:54
Эстафета огня Универсиады стартовала в Костанае
26.01.2017 10:00
Депутаты просят правительство восстановить авиарейс «Костанай-Москва»
26.01.2017 09:57
Пишите акиму даже смс!
26.01.2017 09:55
28-летнего жителя Затобольска оштрафовали за окурок
26.01.2017 08:11
СЕГОДНЯ, в день эстафеты Огня Универсиады, в Костанае изменится движение автобусов
25.01.2017 16:01
В Костанайской области ожидается низовая метель, гололед и сильный ветер
25.01.2017 15:38
За неделю в области диагноз ОРВИ врачи поставили более четырем тысячам человек
25.01.2017 14:21
Из зооклуба «Дельфин» украли хонорика и 16 попугаев
25.01.2017 11:59
Акимат области изучает возможность выплатить премии спортсменам, которые завоюют медали на Универсиаде
25.01.2017 11:26
Родственники костанайцев переживают за своих близких, которые попали в снежный плен между границами РФ И РК (ОБНОВЛЕНО в 14:15)
25.01.2017 10:32
Начальник ДВД Костанайской области призвал полицейских заняться реальной борьбой с преступностью
25.01.2017 09:59
В Костанае чиновника оштрафовали на 20 тысяч тенге за маты
24.01.2017 16:40
Вопрос по переименованию улиц Герцена и Тарана рассмотрят на ближайшей сессии областного маслихата
24.01.2017 15:42
В Костанае народ просит у акима привести в порядок дворы и установить новые светофоры
24.01.2017 14:21
В Лисаковске убили 22-летнего парня
24.01.2017 14:12
Костанайские врачи еще больше сближаются с коллегами из Китая
24.01.2017 11:50
Магниты на автомобиль от 2000 тенге в студии «Простореклама»
23.01.2017 20:25
Подростки пострадали от петарды "Фестивальный шар" (результаты экспертизы)
23.01.2017 18:36
На ближайший спектакль русский театр в Костанае открывает двери для всех Татьян. Для них вход бесплатный
23.01.2017 16:38
В Костанае пройдет первая в этом году сельхозярмарка
23.01.2017 15:20
Жительница Костаная благодарит врачей-травматологов за «адский» труд и называет их работу «конвейером»
23.01.2017 14:22
Футбольный клуб «Тобол» закончил второй сбор
23.01.2017 12:04
Водитель, повредивший часть моста, привлечен к административной ответственности
23.01.2017 11:35
В пилотном режиме государственные детские сады планируют передать в доверительное управление предпринимателям
23.01.2017 11:28
В Денисовском районе школу закрыли на карантин по гриппу
23.01.2017 10:53
На выставке «Астана ЭКСПО-2017» Костанайская область заявит себя электромобилем местной сборкиВсе новости
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Общество
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Груз 200
26.01.2017 07:33
Марина Жусупова очень категорична, когда речь заходит о причинах смерти ее сына. Вспоминает, что Асет никогда не мечтал служить именно в полку «Айбын». Просто, как и многие другие, после окончания колледжа был призван в армию. Выпала честь отслужить в элитном полку. Никто тогда не думал, что все закончится трагедией.
Экономика
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«Это ещё что. Вот я вторую корову заведу…»
26.01.2017 07:15
Цена закупа в 60 тенге за литр молока не впечатляет сельчан, потому на вторую бурёнку в отличие от мультяшного Матроскина они не решаются. В прошлом году в области вопрос встал ребром, молокозаводам не хватало сырья....
Образование
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С портфелем по траектории
26.01.2017 07:44
Министерство образования ответило на видеообращение мамы казахстанского первоклассника. И это тот случай, когда ответ не успокаивает, а, наоборот, будоражит.
Интервью
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«Наша тарелка в Москве ловит казахстанские каналы!»
26.01.2017 07:10
Асылбек ТОЛЕШОВ, зампредседателя Казахской национально-культурной автономии Москвы – давний помощник «КН». В рамках проекта «Возвращённые имена» он передаёт нам информацию от российских поисковиков. Не раз помогал костанайцам посетить места гибели их родных-фронтовиков. А в этот раз сам по работе приехал в Костанай. Мы встретились с земляком.
Репортаж
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Паровозик Куля со «станции» Михайловка
26.01.2017 07:12
Год для ребятишек этого небольшого села в Карабалыкском районе начался необычно. Утром первого января сосед дядя Сережа Куля вывел на улицу самодельный трактор, гуськом привязал к нему ребячьи салазки и… Поехали!
Автоугол
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Почему замолчали свидетели?
26.01.2017 07:18
Это ДТП вряд ли кто-то начал бы подробно разбирать на газетных страницах, если бы не ряд обстоятельств.
Ретроскоп
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И Сталин его услышал
26.01.2017 07:14
Сагиндык АКИШЕВ родился 24 июля 1930 года в ауле Узунагаш Мендыкаринского района. Умер 2 января 2011 года в кругу семьи.
Люди
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«Я хотел совершить подвиг и погибнуть»
26.01.2017 07:11
Первый костанайский историк-фрилансер. Продолжатель громкой фамилии. Создатель портала «Костанай и костанайцы», который особенно популярен за рубежом среди земляков, уехавших на ПМЖ. Одни его считают занудой, другие – гением, третьи про него слишком мало знают. О самом личном «КН» рассказал Арман КОЗЫБАЕВ.
Спорт
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«Шансов немного. Но они есть!»
26.01.2017 07:17
У костанайских лыжников – разгар сезона. Пока одни уже на старте Всемирной Универсиады, другие готовятся к чемпионатам страны, мира и Азиатским играм. Все турниры намечены на эту зиму и начало весны.
Один на один в октагоне
26.01.2017 07:19
Открытый чемпионат по национальному виду единоборства жекпе-жек собрал в Костанае более ста спортсменов со всей страны.
Взгляд журналиста
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Древний римлянин был прав
26.01.2017 07:13
Будущее предугадать не дано. Мы можем мечтать о нем, строить прогнозы – не более. Но есть то, что уже состоялось, стало историей, то, что изменить невозможно.
ПОПУЛЯРНОЕ ПОСЛЕДНИХ НОМЕРОВ
Общество
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Дочки-матери
19.01.2017 10:04
В Костанае в приюте вынужден находиться ребёнок, которого органы опеки несколько месяцев назад умудрились передать от благополучного опекуна нерадивой матери.
7 ступеней и 1 стена
19.01.2017 10:10
ПКСК «Юность» нарушает закон или следует ему? А может быть, кооператив прикрывается им? На эти вопросы каждый ответит сам, когда прочитает о большой проблеме маленького человека.
Найти и обезвредить
21.01.2017 09:13
Ветеринары Костанайской области обратились к депутатам Парламента с просьбой помочь решить вопрос по двум сибиреязвенным захоронениям.
Коммуналка
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Там, на заснеженных дорожках...
17.01.2017 07:19
О том, почему опасно оставлять в белом плену поселки и как власти на местах пытаются решить эту проблему. Яркий пример – п.Жамбыл Карасуского района.
Медицина
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Аптеки: новый формат работы
24.01.2017 07:11
В следующем году аптеки Казахстана должны перейти на международные стандарты. Иначе их ждёт штраф и запрет на продажу лекарств. Что это значит для населения?
Образование
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О новых предметах, экзаменах и тестах без зубрёжки
19.01.2017 12:18
Заместитель начальника областного управления образования Василий ЦЫМБАЛЮК поясняет, что костанайцам приготовил новый образовательный виток.
Интервью
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Дариха ДЮСИБАЕВА: «Закрытие библиотек – вопрос политический»
17.01.2017 07:19
Оптимизация, поиск путей привлечения читателей и будущее современных библиотек. Об этом в интервью корреспондента «КН» с директором Костанайской областной универсальной научной библиотеки им.Толстого Дарихой Дюсибаевой.
Репортаж
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Медицина: современный подход
17.01.2017 07:11
Пациенты новой костанайской поликлиники «Жемчужина Стомед Уральская» говорят, что очень довольны уровнем и оперативностью медицинского обслуживания. «КН» убедились в этом.
Kультура, творчество
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Иной ритм жизни,
14.01.2017 09:15
или Рассказ о том, что танцы – это всегда про свободу, а не про ограничения.
Александр ВАСИЛЬЕВ: «Женственность нынче не в моде. Увы!»
14.01.2017 08:52
Его называют алхимиком моды. Он знает, в чем секрет элегантности 30-х и как бороться с серостью сегодняшнего дня. На новогодних каникулах корреспонденту «КН» удалось встретиться с известным историком моды Александром Васильевым.
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