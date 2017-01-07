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Главные новости
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Последние события в городе и области
09.01.2017 17:26
Аким области дал поручение жестко следить за экологической обстановкой в регионе
09.01.2017 13:23
В Костанае в районе КСК пожар на балконе многоэтажки (ОБНОВЛЕНО)
09.01.2017 12:07
Казахстанец пытался провезти через казахстанско-российскую границу наркотическое вещество в кармане брюк
09.01.2017 12:05
Тариф за вывоз мусора может подорожать в Костанае
09.01.2017 12:03
Госслужащие области собрали 11 миллионов тенге для пострадавших в Шахане
09.01.2017 11:39
Как Костанай готовится к проведению Всемирной зимней Универсиады
09.01.2017 10:56
Полицейские рассказали о подробностях ДТП на Аулиекольской трассе
07.01.2017 17:01
В миграционной полиции рассказали о правилах временной регистрации граждан
07.01.2017 14:04
Обязаны ли хозяева горок обеспечивать на них порядок?
07.01.2017 13:50
Бесплатные лекарства для хронических больных в аптеках появятся в конце января-начале февраля
07.01.2017 11:17
В Палате предпринимателей подвели итоги работы за минувший год по линии защиты прав и интересов бизнеса
07.01.2017 10:21
Православные верующие отмечают Рождество Христово
07.01.2017 00:02
Аким области поздравил костанайцев с праздником Рождества Христова
06.01.2017 19:24
Главный редактор «КН» встретился с читателями - сотрудниками АО «Казахтелеком»
06.01.2017 19:16
Для регистрации граждан ЦОНы будут работать в праздничный день
06.01.2017 18:16
Телефонного террориста из Костаная могут лишить свободы на шесть лет
06.01.2017 17:54
Два человека погибли в аварии на трассе Костанай -Аулиеколь
06.01.2017 16:20
Врачи озвучили состояние мужчины, пострадавшего в ночном клубе Рудного
06.01.2017 15:36
Врачи Аулиекольской больницы ответили на претензию родных о тяжелобольном ребенке из их района
06.01.2017 15:34
В Костанае завершился ремонт двух крупных спортивных объектов — Ледового Дворца и Аквапарка
06.01.2017 15:04
Жительница Костаная родила сына на железнодорожной станции в Астане
06.01.2017 11:21
По данным санитарных врачей в области всего пять человек заболели гриппом
06.01.2017 11:05
Пункт оплаты за услуги ГКП «Костанай-Су» с центральной почты переехал на другой адрес
06.01.2017 10:57
Полиция проводит досудебное расследование по факту избиения врача в Рудном
06.01.2017 10:45
Видеокамера запечатлела падение с высоты посетителя ночного клуба в Рудном
05.01.2017 17:49
12-летнюю девочку из Затобольска, неудачно скатившуюся с горки, не удалось спасти
05.01.2017 17:43
Жительница Аулиеколя обвиняет местных врачей в том, "что по их вине чуть не погибла ее племянница"
05.01.2017 17:01
Полиция проводит досудебное расследование по факту избиения врача в Рудном
05.01.2017 14:37
Житель Костанайской области обвиняет полицейских в нанесении побоев
05.01.2017 14:34
В Костанае, с разницей в несколько дней, под колесами автобуса погиб второй пешеходВсе новости
Текущий номер газеты
Потребительский рынок
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Движение недвижимости
07.01.2017 10:21
Прошлый год был особенным для рынка жилья. Что изменилось, какая ситуация складывается и чего ждать?
Kультура, творчество
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Алла ДЕМИДОВА. Богиня из прошлого века
07.01.2017 10:04
Она внимательно разглядывала лица в зале перед тем, как начать. Она могла себе это позволить. Ведь она сама Алла Демидова – актриса, которой в любви признавалось не одно поколение зрителей. В Москве корреспонденту «КН» удалось задать легенде несколько вопросов.
Ретроскоп
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Война и мир Шайдулы Сагандыкова
07.01.2017 09:40
Когда пишутся эти строки, ему идет 95-й год. Шайдула Сагандыков представляет поколение, которое первым вступило в схватку с врагом в 1941-м, а в 1945-м расписывалось на стенах Рейхстага.
В поисках истины
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Свет звезды на Рождество
07.01.2017 10:05
Звезда, которую вчера в Костанае установили на ворота Константино-Еленинского собора, не простое украшение. Это символ бесконечности мира и гармонии. Звезда будет гореть до Крещения.
Человек и природа
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Махаон распустил парус
07.01.2017 09:26
В костанайской квартире гусеница превратилась в куколку, а потом из куколки вылетел махаон.
Сейте овёс и добрые поступки
07.01.2017 09:28
В редакцию «КН» пришло письмо от тяжело больной женщины.
Сад, огород
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Отменный вкус «королевской» земляники
07.01.2017 10:09
К Андрею Удовицкому всегда интересно заглянуть и в дом, и на огород, и даже в кабинет, который тоже полон всяких чудес. Накануне Нового года зашел и сразу же увидел... землянику!
ПОПУЛЯРНОЕ ПОСЛЕДНИХ НОМЕРОВ
Общество
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Что жизнь, что смерть...
05.01.2017 07:13
Бабушка говорит, что они похоронили бы внучку сами. Если бы знали о ее смерти.
Отходное дело
29.12.2016 07:11
На территории Карабалыкского района выявлено сибиреязвенное захоронение, рядом с которым много лет брали грунт для строительства водоема. Это крайне опасно. Как такое могло случиться?
Много шума и... ничего
22.12.2016 07:13
История о том, как после конфликта пенсионерки с соседом-ветеринаром сельский округ остался без этого важного специалиста.
Коммуналка
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Видеть дальше своего порога
24.12.2016 07:11
В Костанае идет работа по перерегистрации ПКСК в КСП. Не все хотят перемен.
Интервью
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Нурбол ЖУМАСКАЛИЕВ: «Наш газон узнаю с закрытыми глазами»
22.12.2016 07:12
В декабре болельщиков поразила новость: «Тобол» по решению главного тренера расстался с символом команды Нурболом Жумаскалиевым. «КН» связались с игроком, чтобы подвести итог 16-летнему этапу карьеры футболиста в Костанае.
Елена КУЗНЕЦОВА: «Новый год будет успешным для oгненных знаков»
29.12.2016 07:17
Почему не стоит читать гороскопы в журналах? Можно ли по звёздам узнать пол будущего ребёнка? Что такое королевские и разрушительные градусы в гороскопе? И к каким знакам Зодиака относятся разные страны, в том числе Казахстан? Об этом «КН» рассказала астролог Елена КУЗНЕЦОВА.
«Детей всё чаще рожают дети»
05.01.2017 07:10
О том, почему растет количество абортов, фактов насилия над детьми, и почему все чаще детей рожают дети, мы беседуем с психологом, тренером ОО «Казахстанская ассоциация по половому и репродуктивному здоровью» Ниной КОСЮК.
Люди
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Марина МИХАЙЛЕНКО: «Я называю себя волшебным пенделем»
27.12.2016 07:41
Можно ли научить кого-то быть красивым, и что общего между конкурсом «Мисс Костанай» и самолётостроением?
БлоКНот
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Желаем знать, что будет...
05.01.2017 07:17
Святочная пора на Руси начиналась сразу после Рождества и продолжалась до Крещения. Почти две недели девушки гадали.
Человек мира
22.12.2016 07:17
Так можно назвать нашу землячку Алису Сидоренко. Три года она живет в Швеции. В 2016-м объехала едва ли не полмира. И между поездками занималась важным делом – вместе с группой товарищей-энтузиастов строила экопоселение, которое сегодня входит в топ поселений Европы.
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* 1-комн.кв., р-н КЖБИ, новый дом, 46,7 кв.м, 6/6, ремонт, 8500000 тг. Возможны ипотека, рассрочка, или меняю на битум, щебень, мазут. Тел. 8-777-108-88-88. 
* 1-комн.кв., 45,6 кв.м, р-н ж/д больницы, 1/5, тепл., лоджия, мебель встроенная. Тел.: 57-23-17, 8-775-100-96-12. 
* 1-комн.кв., КСК, 35,3 кв.м, 2010 г.п., 6/9, неугл., теплая, лифт, телеф., в доме детсад для жильцов дома. Тел.: 8-777-627-15-05, 8-775-266-57-76. 
* 1-комн.кв. (малосемейка), ул. Майлина, 18, 30,9 кв.м (жилая 17,3, кухня 6,6), 5/5, ремонт, балкон 3 м, телеф., Интернет, 5000000 тг, торг. Тел.: 8-705-462-02-55. 
* две 2-комн.кв. в центре, в одном подъезде, 1 и 3 эт., 42,6 кв.м и 52,2 кв.м, торг. Тел.: 8-777-272-02-92, 8-705-810-05-10, 51-25-49. 
* 2-комн.кв., ТД "Казахско-Французский центр", 48,2 кв.м, ул. план., 5/5, ремонт, мебель, быт. техника. Тел.: 51-18-28, 8-777-475-90-40. 
* 2-комн.кв., центр, дом кирпич., 2/5, счетч., кабельное ТВ, 8000000 тг. Тел.: 56-75-99, 8-777-743-73-18. 
* 2-комн.кв., р-н Ледового дворца, 52,1 кв.м, кухня 9,4 кв.м, 6/10, ул. план., окна, лоджия пласт., дверь желез., межкомн. двери дерев., нов., сантех. нов., Интернет, цифровое TV, кондиционер, бойлер, счетч., встроенная кухня, прихожая. Тел. 8-705-446-48-57. 
* 2-комн.кв., КСК, 5 этаж. Тел.: 56-47-28 (вечером), 8-777-645-17-40. 
* 2-комн.кв., центр, 43 кв.м, 1/4, без балкона, 7000000 тг. Тел.: 22-08-40, 8-777-586-17-57. 
* 2-комн.кв., мкрн. Западный, 2/5, ул. план., не агентство. Тел.: 8-771-281-30-57, 8-771-281-30-58. 
* 2-комн.кв., р-н гор. больницы, 42 кв.м, 2 эт., балкон, солнеч. сторона, счетч., частично меблир., или меняю на 1-комн.кв. + доплата. Тел.: 53-53-91, 8-707-664-84-98. 
* 2-комн.кв., г. Рудный, 50 кв.м, 4/5, переплан., угловая, окна пласт., меблир., 4700000 тг, торг. Тел.: (714-31) 9-58-28, 8-771-482-33-02. 
* 2-комн.кв., г. Рудный, 8 мкрн.,р-н гостиницы "Троя", 44 кв.м, 5/5, неуглов., теплая, окна и сантехника новые, 4000000 тг. Тел.: 8-775-365-56-97, 8-705-304-77-35. 
* 2-комн.кв., п. Ульяновка, 450000 тг, рассрочка. Тел. 8-707-517-14-87. 
* 3-комн.кв., центр, облакимат, 4 эт., 56 кв.м, косметич. ремонт, окна и балкон на юг, серед., кирпич. дом, тёплая, счётч. воды, домоф., вид на фонтан, удобное место. Тел. 53-31-75. 
* 3-комн.кв., центр, р-н Ледового дворца, 3/5, кондиционер, Интернет, хор. сост., 10500000 тг, торг. Тел.: 54-19-05, 8-777-376-18-12. 
* 3-комн.кв., КЖБИ, 62 кв.м, 2/5, комн. изолир., балкон, счетч., рядом школы №20, №19, детсад, срочно. Тел.: 8-777-741-13-07, 8-705-559-39-44. 
* 3-комн.кв., КЖБИ, 47 кв.м, 5/2, сухая, светлая, пластик. окна, желез. дверь, домофон, застекл. балкон. Тел. 26-01-79. 
* 3-комн.кв., ул. пл., комн. изолир., 6/9, лифт, телеф., Интернет, ремонт, 2 застекл. балкона, возможен обмен. Тел.: 55-14-70, 8-778-743-30-88. 
* 3-комн.кв., Дом печати, 51 кв.м, 2/5, частичный ремонт. Тел. 8-705-109-40-78. 
* 3-комн.кв., р-н Военного городка, 58 кв.м, лоджия, серед. дома, пласт. окна, технич. этаж, 10500000 тг, торг. Тел.: 28-84-48, 8-702-804-55-10. 
* 3-комн.кв., р-н ж/д вокзала, 68,7 кв.м, 5/10, дом кирпич., тепл., ул. план., окна на 2 стороны, балкон застекл., санузел раздельный, лифт, домофон, мусоропров., Интернет, кабельное цифровое TV. Тел. 8-705-446-48-57. 
* 3-комн.кв., КСК, новый дом, чистовая отделка, 100 кв.м, кухня 17 кв.м, 3 этаж, торг. Тел. 8-707-624-98-55. 
* 3-комн.кв., центр, 4/5, серед., перепланир., счетч., все рядом, срочно, торг. Тел.: 8-777-538-81-92. 
* 3-комн.кв., ул. Чехова, 23, р-н Автодома, 43 кв.м, 5/5, без балкона, окна пласт., счетч., Интернет, косметич. ремонт, 5800000 тг. Тел.: 8-777-283-82-28, 8-702-458-90-28. 
* 3-комн.кв., р-н Центр. рынка, дом кирпич., 60 кв.м, 5/5, лоджия, технический этаж. Тел. 8-705-543-34-58. 
* 4-комн.кв., центр, напротив ЦУМа, 76 кв.м, 7/9, ремонт, счетч., лоджия застекл., 6 м, лифт работает круглосуточно, 16000000 тг, торг. Тел.: 54-77-18, 8-777-244-58-58. 
* 4-комн.кв., мкрн. "Наурыз", элитный дом, 2012 г.п., 140 кв.м, евроремонт, 2 санузла, 2 лоджии, меблир., гардеробная, комн. изолир., двор охраняемый, автомат. ворота, гараж во дворе, 63000000 тг, хор. торг, срочно. Тел. 8-702-24-34-150. 
* 4-комн.кв., мкрн. "Наурыз", 3/6, санузел раздельный, балкон не застекл., 15000000 тг. Тел. 8-702-857-40-73. 
* 4-комн.кв., р-н "Фараона", 2006 г.п., 102,5 кв.м, 2/5, 32000000 тг. Возможен обмен на 1-комн.кв. с вашей доплатой. Тел. 8-777-108-88-88. 
* 4-комн.кв., 6 мкрн., 90 кв.м, 10/10, евроремонт, частично меблир., теплая, лифт круглосут., 23000000 тг. Тел.: 22-80-73, 8-777-694-62-75. 
* 4-комн.кв., п. Ульяновка, 600000 тг, рассрочка. Тел. 8-707-517-14-87. 
* дом, центр, общ. пл. 400 кв.м, газ, вода, канализ., летняя кухня, баня, огород, 2 гаража, или обмен на 3-комн.кв. с доплатой. Тел. 8-777-228-30-32. 
* дом, центр, 72 кв.м, газ, вода, центр. канализ., хоз. постр., гараж, 4,5 сот., торг. Тел.: 51-07-67, 8-705-450-44-52. 
* дом, центр, газ, водопров., санузел совмещен, гараж, огород, срочно, торг. Тел.: 8-776-744-88-84, 8-747-018-17-47. 
* дом, центр, 65 кв.м, газ, вода, 10 сот., гараж большой, баня, лет. кухня, сарай. Варианты обмена. Тел. 8-705-558-44-86. 
* дом, р-н старой "Березки", 90 кв.м, в отл. сост., 4 комн., еврорем., окна пласт., пол паркет, сантех. нов., душ. кабина, 6 сот., гараж, баня, лет. кухня, сарай, 26000000 тг, или меняю на 3-комн.кв. в г. Костанае в новом доме с вашей доплатой. Тел. 8-705-902-62-00. 
* 1/2 дома, ул. 2-я Костанайская, 2 уровня, 196 кв.м, отделка черновая, без коммуникаций, имеются постр., 35000000 тг, торг. Тел. 8-702-453-39-56.  
* дом, 2012 г. п., желтый кирпич, металлочерепица, 90 кв.м, газ. отопл., холод., горячая вода, 23000000 тг. Тел. 8-705-192-42-02. 
* дом, п. Затобольск, 95 кв.м, благоустр., газ, вода, гараж, баня, хоз. постр., 8 сот. Тел.: (714-55) 2-16-64, 8-777-524-07-29. 
* дом, г. Костанай, п. Красный Партизан, 152,1 кв.м, 13,2 сот., лет. кухня, гараж, баня, хоз. постр. Тел.: 54-33-84 (раб.), 8-701-566-74-39, 8-705-667-44-77. 
* дом, г. Костанай, п. Красный Партизан, 60 кв.м, 7 сот., цена договорная. Тел.: 25-67-95, 8-777-646-49-10, 8-777-650-61-22. 
* дом, ж/м Дружба, 70 кв.м, благоустр., надворн. постр., гараж, баня рубленная, двор асфальтирован. Тел.: 25-88-91, 25-85-00. 
* дом, г. Рудный, п. Горняцкий, 4 комн., центр. отопл., хозпостройки. Тел.: (714-31) 2-60-04, 8-775-427-43-31, 8-702-504-22-05. 
* дом, Аулиекольский р-н, п. Озерное (Новонежинское лесничество), больш., уютный, 195 кв.м, баня, гараж, лет. кухня, хоз. постр., огород. Тел.: (714-33) 40-6-40, (714-53) 26-5-65, 8-777-650-54-99. 
* дом, п. Жалтырколь, Денисовский р-н, 90 кв.м, 5 комн., вода в доме, газ, окна пласт., гараж, баня, сарай. Тел. 8-705-311-89-87. 
* дом кирпичный, п. Сарыколь, 173 кв.м., водопровод, огород, баня, гараж, производ. помещение 154 кв.м., большая территория. Тел.: (714-51) 21-8-37, 8-777-371-72-90, 8-705-331-66-33. 
* дом, с. Майское, Тарановский р-н, дом кирпичн., газ отопл., водопров., канализ., санузел, горяч. вода, лет. кухня, гараж, сеновал, сад, огород, лет. водопров., рядом школа, детсад, амбулатория, магазины. Тел.: (714-36) 2-76-46, 8-777-422-26-65. 
* дом из бруса, мансардного типа, пригород г. Тюмени (п. Каменка, 20 км, санат. зона, горяч. источник, лес, асфальт, школа, д/сады, марш. автобусы), 140 кв.м, ул. план., черновая, ц/водопр., канализ., отопл., рядом газ, возможны варианты. Тел. +7-701-245-63-03. 
* дом, г. Анапа, РФ, 2 уровня, 18,5 сот., гараж, баня+гостевой дом на 3 спальни, фруктовый сад. Тел. 8-777-054-21-26. 
* коттедж, северо-запад Костаная, 10 сот., рядом шк. Назарбаева, 2-этажный, недостр., с пристр. гаражом, материал нов., коммуникации подведены, документы. Тел. 8-707-581-45-81. 
* дом, р-н Центрального рынка, 100 кв.м, гараж, баня, водопров., 6 сот. Тел.: 54-27-19, 8-777-227-18-44. 
* дом, Военный городок, 75 кв.м, газ, вода. Тел. 8-778-203-47-58. 
* дом, г. Рудный, 66 кв.м, благоустр., теплый, евроремонт, надвор. постройки (сарай, гараж, баня, 5300000 тг. Тел.: (714-31) 7-14-41, 8-707-664-94-18. 
* дом, п. Заречный, 106 кв.м, благоустр., все надвор. постр., 14 сот. Тел.: (714-55) 6-22-81, 8-777-284-50-53. 
* гараж, ГЭК-10 "Мотор", р-н маг. "Балык", 2 уровня, асфальт, свет, 1100000 тг. Тел.: 28-68-77, 8-777-264-74-65. 
* гараж, ГЭК-18, 24 кв.м, см. яма. Цена договорная. Тел.: 25-81-71, 8-777-275-68-12. 
* гараж, ГЭК-18 "Пилот", 24 кв.м, погреб, смотр. яма, цена договор., недорого. Тел. 22-56-17. 
* гараж, ГЭК-25 "Южный", р-н автовокзала, или сдам. Тел. 25-54-35. 
* гараж, ГЭК "Дорожник", п. Затобольск, центр. ул., р-н будущих новостроек, 3 уровня, большой погреб, удобно под СТО, 560000 тг. Тел.: 28-68-77, 8-777-264-74-65. 
* гараж, ГЭК п. Затобольск, (р-н пятого маг.), см. яма, погреб, свет, все докум. Тел.: 8-705-462-73-73, 8-702-862-29-07. 
* гараж металлический, р-н старой Березки, 170000 тг. Тел.: 56-75-99, 8-777-743-73-18. 
* гараж, ГЭК-9 "Текстильщик", солнеч. сторона, погреб, широкая улица, 500000 тг. Тел.: 22-80-73, 8-777-694-62-75. 
* гараж, ГЭК-20 "Спартак", 20 кв.м, погреб, документы. Тел.: 55-53-47. 
* дачу, СО "Весна", 2-эт. дом, 4 сот., душ, емкость 4 куб., скважина, свет, все насажд., приватизир. Тел. 8-777-791-11-95. 
* дачу, СО "Геолог", 1-я улица от конторы, домик, 30 кв.м, 7,5 сот., ухожен., все насажд. Тел.: 22-76-77 (после 21.00), 8-705-562-07-84. 
* дачу, СО "Колос", дом кирпичный, 25,3 кв.м, меблир., свет в доме и в беседке, 4 сот., забор 2 м, нов. (профлист), емкость, яблони, вишня, малина, слива, виноград, смородина черная и красная, клубника разовая и многоразовая, цветники, огород, уголок отдыха, отл. соседи. Тел. 8-705-446-48-57. 
* дачу, СО "Текстильщик", 4 сот., домик, свет, до колодца питьевой воды 100 м, ухожен., документы в порядке, без долгов, цена договор. Тел.: 8-777-898-14-18, 8-702-209-72-19. 
* дачу, СО "Химик", домик, 6 сот., насаждения, 800000 тг, торг. Тел. 8-701-253-36-17. 
* бизнес - автомобиль Лимузин "Lincoln", 3 ед., 8 персон, бар, диско, 9 метров, категория "В". Быстрая окупаемость, веселая работа, 2500000 тг. Тел. 8-777-182-82-32. 
* офис, 66,7 кв.м, ул. Воинов-Интернационалистов, 1/1. Тел.: 8-705-194-10-93, 39-59-63 (офис), 53-80-21 (дом). 
* земельный участок, 8 соток. Тел. 8-701-540-75-04. 
* земельный участок, СО "Мичуринец", мкрн. "Наурыз", 5 сот., 800000 тг. Тел. 8-702-857-40-73. 
* земельный участок, п. Затобольск, р-н "Селекции", 12 сот., рядом проходит трасса, коммуникации, под любой вид деятельности, 2600000 тг. Тел.: 28-68-77, 8-777-264-74-65. 
* земельный участок, п. Заречный, корейский мост, 4 сот., свет, вода 200 м, 450000 тг. Тел. 8-747-443-57-92. 
* мини-ферму, п. Ульяновка, 400000 тг, рассрочка. Тел. 8-707-517-14-87.

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