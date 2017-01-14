Афиша на неделю

Наши проекты

Как это было

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

* 1-, 2-комн.кв., в любом р-не города, 2-4 эт., до 5000000 тг, наличный расчет, неагентство. Тел. 8-775-499-41-94.

* 1-, 2-, 3-комн.кв., в центре, в Жана Кала. Тел.: 8-775-822-50-78, 8-747-860-92-12.

* 2 или 3-комн. кв. в г. Костанае под ипотеку. Тел. 8-705-194-51-19.

Остальные объявления