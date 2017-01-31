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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

* 3-комн.кв., КЖБИ, на частный дом, варианты. Тел. 8-777-581-59-34.

* земельный участок, напротив НИШ, 8 сот., + доплата на 2-комн.кв. Тел. 8-701-540-75-04.

* 2-комн.кв., центр, 43 кв.м, на 1-комн.кв. в г. Алматы. Тел.: 22-08-40, 8-777-627-10-97.

* 2-комн.кв., р-н маг. Радуга, 42 кв.м, 2 эт., счетч., балкон, солн. сторона, на 2-, 3-комн.кв. + доплата, в п. Затобольск или продам. Тел. 8-747-808-85-78, 8-707-664-84-98.

* 2+1-комн.кв. в г. Рудном + на жилье в г. Костанае. Тел. 8-705-194-51-19.

* 2-комн.кв., п. Жамбыл, 40 кв.м, 1/2, газ, окна пласт., Аристон, огород, на 1-комн.кв. в г. Костанае, или продам. Тел.: 8-702-409-49-11, 8-705-331-44-93.

* 2-комн.кв., г. Житикара, 44,5 кв.м, лоджия застекл., 6 м, на 2-комн.кв. в г. Костанае. Тел. 8-775-789-82-96.

* 2-комн.кв., ул. план. + Mercedes Е280 1996 г. + гараж ГЭК-25 + участок СО "Краснопартизанское", 10 сот., на 2-комн.кв. в г. Челябинске. Тел. 8-701-789-95-35.

* 4-комн.кв., КСК, 80 кв.м, ул. план., 3/5, середина, евроремонт, 2 лоджии, счетч., на дом благоустр. в г. Костанае. Тел.: 55-27-03, 8-707-230-58-12.

* 4-комн.кв., маг. "Буренка", 75 кв.м, кухня 8,5 кв.м, 4 эт., лоджия, НТВ+, на 2+1, 2-комн. + доплата. Тел.: 56-02-53, 8-705-761-75-17.

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