Афиша на неделю

Наши проекты

Как это было

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

* 1-, 2-комн.кв. в р-не маг. "Радуга", маг. "Даулет", 8 школы, ДК "Строитель", за 4000000 тг. Тел.: 8-777-352-49-62, +7-775-731-98-97.

* 1-, 2-комн.кв., в любом р-не города, 2 эт., цена договор., наличный расчет, не агентство. Тел. 8-775-499-41-94.

* 2 или 3-комн. кв. в г. Костанае под ипотеку. Тел. 8-705-194-51-19.

Остальные объявления