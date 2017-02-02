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            «КН» теперь доступны и в PDF-версии! Причем, все номера, начиная с 1958 года!              Ищите работу вместе с «КН»!            Мобильный номер «КН» 8-777-442-1122 расширяет свои возможности

 

            «КН» теперь доступны и в PDF-версии! Причем, все номера, начиная с 1958 года!              Ищите работу вместе с «КН»!            Мобильный номер «КН» 8-777-442-1122 расширяет свои возможности

 
Главные новости
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Последние события в городе и области
04.02.2017 06:21
СЕГОДНЯ занятия для школьников 0-5 классов первой смены отменяются
03.02.2017 17:29
Костанайцев предупредили не волноваться от звука сирены ЧС
03.02.2017 17:10
Школьники в Крабалыкском районе сняли самый массовый «Манекен челендж» в Казахстане
03.02.2017 15:05
В Костанайской области количество заболевших ОРВИ уменьшилось
03.02.2017 15:03
«Миссис Костанай» приглашает на подиум
03.02.2017 11:17
Аквапарк «Осьминог» открыт после капитального ремонта
03.02.2017 10:12
Жительница Лисаковска ушла под лед, делая селфи на фоне реки
03.02.2017 09:50
В Костанае в ТРЦ «MART» открылся всемирно известный ресторан быстрого обслуживания Southern Fried Chicken (SFC)– Цыплята по-английски
03.02.2017 09:39
Видео ДТП груженого "КамАЗа" под Костанаем ужаснуло Сеть
02.02.2017 16:36
Костанайцев, наживающихся на временной регистрации, наказать нельзя
02.02.2017 16:17
В Костанае полицейские спасли из пожара пенсионерку
02.02.2017 15:37
Блогер решил посетить все населенные пункты РК, которые являются его «однофамильцами»
02.02.2017 14:55
Восемьдесят процентов костанайцев доверяют прокуратуре
02.02.2017 14:48
Жители КСК благодарят акима города за Бульвар молодежи и просят решить десятки новых вопросов по благоустройству улиц и дворов
02.02.2017 14:29
Вы запланировали в доме ремонт, хотите получить дополнительное образование или отправиться в долгожданное путешествие?
02.02.2017 12:43
В Костанае столкнулись пожарная машина и автобус ( ДОПОЛНЕНО в 15:15)
02.02.2017 11:56
Полицейские нашли воров, которые украли из зооклуба «Дельфин» попугаев и хонорика
02.02.2017 11:04
Мужчина пытался провезти запрещенные вещества в презервативе
02.02.2017 10:21
Костанайские студенты будут обучаться на базе ТОО «СарыаркаАвтоПром»
02.02.2017 09:21
20 лошадей, конфискованных у фигуранта «большого акиматовского дела» предпринимателя Леонида Васильева продали
01.02.2017 17:21
Сегодня прошло заседание областного актива с участием акима области Архимеда Мухамбетова
01.02.2017 16:43
Архимед Мухамбетов: «2017 год — год ремонта дорог»
01.02.2017 15:28
В Аулиекольском районе сельчане пересматривают историческое видео
01.02.2017 15:06
«КазТрансГаз Аймак» могут привлечь к административной ответственности
01.02.2017 15:01
Врачебная комиссия огласила выводы расследования по гибели роженицы из Рудного
01.02.2017 14:05
Подполковника полиции за несоблюдение этики лишили должности в Костанайской области
01.02.2017 12:07
Первый факел эстафеты огня Универсиады-2017 торжественно передали на хранение в историко-краеведческий музей
01.02.2017 11:38
Со следующей недели уже начнется выдача льготных препаратов для хронических больных
01.02.2017 08:44
В Костанае в подъезде многоэтажного дома ограбили подростка
01.02.2017 08:27
В Костанае автоворы вскрыли 14 автомашинВсе новости
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Общество
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Поступок на нейтральной полосе
02.02.2017 08:50
Карабалыкские чиновники помогли вернуться домой двум россиянкам. Эти истории о том, что человеческий фактор – это плюс, а не минус.
Как юла на пылесосе
02.02.2017 08:57
Улицы заполонили объявления о «волшебном» массажере «Стимулятор циркуляции энергии и крови» (СЦЕК).
Экономика
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О золотнике, который дорог
02.02.2017 06:11
Скоро закончатся зимние каникулы, и это узункольское предприятие вновь начнёт производить современное дорожное покрытие.
Коммуналка
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Пять этажей безразличия и мансарда
02.02.2017 07:51
Жительница многоэтажки в областном центре считает свой дом аварийным. Но это ещё нужно доказать…
Медицина
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Аптечный звон... Много дум наводит он
02.02.2017 07:54
В стране грядет очередная реформаторская волна. Да что там волна – цунами! На этот раз дело касается аптек. Выживут явно немногие.
Интервью
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О безопасности вокзала, новых поездах и ж/д ЦОНе
02.02.2017 07:55
С февраля в Казахстане введён досмотр пассажиров и багажа перед посадкой на поезд. Вы с этим уже столкнётесь на вокзалах Алматы, с апреля – Астаны, а с июня и у нас. Об этих и других новшествах мы беседуем с директором Костанайского отделения грузовых перевозок Сагиндыком ЖУМАБАЕВЫМ.
«В нашем деле, как в хирургии, нужна холодная голова»
02.02.2017 08:40
У Юлии ДЕНИСЕНКО очень серьезная работа. Она - директор республиканской Ассоциации центров исследования религий, член Ассамблеи народа Казахстана, Совета по связям с религиозными объединениями при Правительстве РК. Именно Юлия представляет в нашей стране FECRIS - Европейскую федерацию центров по исследованию и информированию о сектантстве (Франция, Марсель). А еще она - наша землячка. И мы говорим с ней на актуальную тему религиозного экстремизма.
Репортаж
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Рыбаки и рыбы
02.02.2017 08:52
Корреспонденты «КН» побывали на чемпионате по зимней рыбалке.
БлоКНот
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Чудак из поймы Енисея
02.02.2017 06:51
Кто-то едет на Север за длинным рублем. А кто-то – за романтикой. Наш земляк, художник Сергей АНОСОВ из последних. Таких в народе называют чудаками. От слова «чудо», конечно.
Спорт
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Гол за Оксану
02.02.2017 08:00
Проекту «Жизнь на ладони» в феврале пять лет. Отмечать начали с благотворительного аукциона. Болельщики ФК «Тобол» купили футболки игроков и тем самым «забили первый гол» за Оксану Масленникову. Мы спасаем девочку от эпилепсии.
Взгляд журналиста
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Тимуровцы за наличный расчёт
02.02.2017 07:50
Всё началось с новых костанайских тимуровцев, которые оказались не совсем тимуровцами. Вернее, совсем не тимуровцами. Я тщетно пыталась связаться с людьми, которые использовали этот бренд в корыстных целях, а параллельно...
ПОПУЛЯРНОЕ ПОСЛЕДНИХ НОМЕРОВ
Общество
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Груз 200
26.01.2017 07:33
Марина Жусупова очень категорична, когда речь заходит о причинах смерти ее сына. Вспоминает, что Асет никогда не мечтал служить именно в полку «Айбын». Просто, как и многие другие, после окончания колледжа был призван в армию. Выпала честь отслужить в элитном полку. Никто тогда не думал, что все закончится трагедией.
Шанс для мамы Марины
31.01.2017 07:16
История, которая наглядно показывает, что надо и самому предпринимать усилия, чтобы получить положенную от государства помощь.
Найти и обезвредить
21.01.2017 09:13
Ветеринары Костанайской области обратились к депутатам Парламента с просьбой помочь решить вопрос по двум сибиреязвенным захоронениям.
Медицина
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Аптеки: новый формат работы
24.01.2017 07:11
В следующем году аптеки Казахстана должны перейти на международные стандарты. Иначе их ждёт штраф и запрет на продажу лекарств. Что это значит для населения?
Образование
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С портфелем по траектории
26.01.2017 07:44
Министерство образования ответило на видеообращение мамы казахстанского первоклассника. И это тот случай, когда ответ не успокаивает, а, наоборот, будоражит.
Репортаж
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Паровозик Куля со «станции» Михайловка
26.01.2017 07:12
Год для ребятишек этого небольшого села в Карабалыкском районе начался необычно. Утром первого января сосед дядя Сережа Куля вывел на улицу самодельный трактор, гуськом привязал к нему ребячьи салазки и… Поехали!
Автоугол
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Почему замолчали свидетели?
26.01.2017 07:18
Это ДТП вряд ли кто-то начал бы подробно разбирать на газетных страницах, если бы не ряд обстоятельств.
Люди
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«Я хотел совершить подвиг и погибнуть»
26.01.2017 07:11
Первый костанайский историк-фрилансер. Продолжатель громкой фамилии. Создатель портала «Костанай и костанайцы», который особенно популярен за рубежом среди земляков, уехавших на ПМЖ. Одни его считают занудой, другие – гением, третьи про него слишком мало знают. О самом личном «КН» рассказал Арман КОЗЫБАЕВ.
Человек и природа
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Заявка на убийство
31.01.2017 07:13
В подвале костанайской многоэтажки по улице Баймагамбетова,183, планируют убить 21 кошку.
«Надежда» для всех
31.01.2017 07:19
Активисты костанайского общественного объединения «Надежда» помогают и нуждающимся людям, и четвероногим братьям.
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