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            «КН» теперь доступны и в PDF-версии! Причем, все номера, начиная с 1958 года!              Ищите работу вместе с «КН»!            Мобильный номер «КН» 8-777-442-1122 расширяет свои возможности

 

            «КН» теперь доступны и в PDF-версии! Причем, все номера, начиная с 1958 года!              Ищите работу вместе с «КН»!            Мобильный номер «КН» 8-777-442-1122 расширяет свои возможности

 

            «КН» теперь доступны и в PDF-версии! Причем, все номера, начиная с 1958 года!              Ищите работу вместе с «КН»!            Мобильный номер «КН» 8-777-442-1122 расширяет свои возможности

 

            «КН» теперь доступны и в PDF-версии! Причем, все номера, начиная с 1958 года!              Ищите работу вместе с «КН»!            Мобильный номер «КН» 8-777-442-1122 расширяет свои возможности

 
Главные новости
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Последние события в городе и области
31.12.2016 09:14
Аким области Архимед Мухамбетов поздравил костанайцев с наступающим Новым годом
30.12.2016 21:19
Мать погибшей при родах женщины избила главврача в Рудном
30.12.2016 20:40
Праздничная программа на Новый год в Костанае
30.12.2016 19:24
Как в Рудном суицидника спасали
30.12.2016 16:49
Коллектив «КН» встретил Новый год с оленями! :)
30.12.2016 16:44
Героя труда Камшат Доненбаеву наградили юбилейными медалями и поздравили с Новым годом
30.12.2016 14:53
Движение автобусов в Костанае в ночь с 31 декабря на 1 января
30.12.2016 14:21
Воспитанники Рудненской школы-интерната и детского дома получили на Новый год автомобиль и автобус
30.12.2016 13:54
Выпускник программы «Болашак» назначен Вице-президентом крупнейшего горно-добывающего предприятия РК»
30.12.2016 10:08
Пол миллиона тенге заплатил аулиеколец за порубку 44 сосен
30.12.2016 08:12
70 осужденных из УК 161/4 п. Кушмурун будут принудительно лечится от алкогольной и наркотической зависимости
30.12.2016 01:14
Главным Дедом Морозом Костаная будет Максим Лукьянов
29.12.2016 21:16
Бригады врачей в новогоднюю ночь будут работать в усиленном режиме
29.12.2016 20:38
Напряженным будет дежурство в новогоднюю ночь у спасателей
29.12.2016 17:00
Жене осужденного экс-акима Костаная вернули конфискованный коттедж
29.12.2016 15:27
В Рудном парень грозится спрыгнуть с пятиэтажки
29.12.2016 14:27
Деда Мороза и Снегурочку в Житикару привезли на тракторе
29.12.2016 12:40
На костанайском ж/д вокзале задержка поезда "Костанай-Караганда"
29.12.2016 12:06
В Костанае состоялась престижная церемония — вручение премии «Триумф»
29.12.2016 11:30
Предприниматели устроили праздник для детей из приюта
29.12.2016 11:01
Поселок Октябрьский подключили к газу
29.12.2016 10:36
Полицейские Аманкарагая за считанные часы задержали вора-рецедивиста
28.12.2016 19:38
В магазине "Ваша обувь" новогодняя скидка 20% на мужскую и женскую зимнюю обувь
28.12.2016 18:19
В Рудном во время родов погибли женщина и ее ребенок
28.12.2016 16:40
В книгу «Легенды казахстанского предпринимательства» вошла предприниматель из Костаная Малика Тюлемисова
28.12.2016 10:04
Иностранцы встретят новый год под арестом в Костанае
28.12.2016 09:49
Аким области поручил акимам районов и городов усилить дежурства в новогодние дни
27.12.2016 19:24
«Мечты сбываются»: новогодняя акция проекта «Жизнь на ладони» рассказывает о детских желаниях и ищет волшебников!
27.12.2016 16:53
Фигуры сказочных героев вновь украсили Костанай
27.12.2016 12:07
Полицейские Костаная предупреждают пенсионеров о мошенничестве с фальшивыми купюрамиВсе новости
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Общество
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Отходное дело
29.12.2016 07:11
На территории Карабалыкского района выявлено сибиреязвенное захоронение, рядом с которым много лет брали грунт для строительства водоема. Это крайне опасно. Как такое могло случиться?
2017: всё в наших руках!
29.12.2016 07:19
Петух заботливый или эгоистичный? О птице-символе 2017 года мы узнали у друга «КН» и ученого Андрея УДОВИЦКОГО. На страницах этого номера также о том, что принесет нам год Огненного Петуха, по прогнозам астрологов.
Экономика
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Делают так, чтобы костюмчик сидел
29.12.2016 07:15
В Житикаре уже больше тридцати лет работает цех по выпуску трикотажной одежды. Были в его истории взлёты и падения. Но сегодня у предприятия появилась перспектива: молодой бизнесмен из Костаная продвигает проект по созданию своей линейки одежды.
Интервью
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Сергей Харченко: «Казахстанская журналистика осталась без руля»
29.12.2016 07:14
Главный редактор газеты «Костанайские новости» Сергей ХАРЧЕНКО был признан победителем конкурса среди работников СМИ «Независимость Казахстана и Лидер нации» в номинации «Лучшая статья в газетах и журналах». Лучшей признана серия очерков «Это наша история. Это наша память», которую журналисты издания написали о руководителях Костанайской области разных времен.
Елена КУЗНЕЦОВА: «Новый год будет успешным для oгненных знаков»
29.12.2016 07:17
Почему не стоит читать гороскопы в журналах? Можно ли по звёздам узнать пол будущего ребёнка? Что такое королевские и разрушительные градусы в гороскопе? И к каким знакам Зодиака относятся разные страны, в том числе Казахстан? Об этом «КН» рассказала астролог Елена КУЗНЕЦОВА.
Kультура, творчество
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Kак стать учеником Kазарновской?
29.12.2016 07:13
В эти предновогодние дни наш земляк солирует на оперной сцене легендарного Мариинского театра. Артём Василевич в роли национального героя Ивана Сусанина. А до этого он брал уроки у самой Казарновской!
Люди
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Дежурные по области
29.12.2016 07:18
Есть работа, которую надо делать и в новогоднюю ночь. Профессий таких немало. «КН» выбрали несколько, чтобы рассказать о людях, встречающих 1 января не за праздничным столом.
Пoд знaком Пeтухa
29.12.2016 07:33
Наступающий год для каждого из героев этой страницы особенный – они родились под знаком Петуха. «КН» попросили их рассказать, верят ли они в свой символ, а также подвести итоги года уходящего, поделиться рецептом праздничного настроения.
Спорт
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«Важно, чтобы было больше олимпийцев»
29.12.2016 07:12
Оценку результатов, достигнутых костанайскими атлетами в уходящем году, специально для «КН» дал руководитель областного управления физической культуры и спорта Сергей МАТВИЕНКО.
Взгляд журналиста
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Антикризисный настрой
29.12.2016 07:16
Даже если жена ушла к другому, то неизвестно, кому повезло.
ПОПУЛЯРНОЕ ПОСЛЕДНИХ НОМЕРОВ
Общество
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Выход из «рая»
15.12.2016 07:23
Я подумала: «Это ад». Но женщина возразила мне: «Я жила, словно в раю...» Парадоксы часто случаются в нашей жизни, но с таким я встретилась впервые.
Тёплый дом, здоровый пёс
15.12.2016 07:16
Сергей Фахрисламов много лет пытался добиться того, чтобы его дом отремонтировали. Мы писали о нем в сентябре. На следующий день в жизни инвалида по зрению произошли кардинальные перемены.
Управление отходами
15.12.2016 07:33
В этом году костанайцы впервые включились в процесс раздельного сбора бытового мусора. Больше всех в стране сдали на утилизацию старых автомобилей. Выходит, можно говорить о реальных успехах в плане цивилизованного обращения с отходами?
Много шума и... ничего
22.12.2016 07:13
История о том, как после конфликта пенсионерки с соседом-ветеринаром сельский округ остался без этого важного специалиста.
Коммуналка
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Видеть дальше своего порога
24.12.2016 07:11
В Костанае идет работа по перерегистрации ПКСК в КСП. Не все хотят перемен.
Интервью
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Нурбол ЖУМАСКАЛИЕВ: «Наш газон узнаю с закрытыми глазами»
22.12.2016 07:12
В декабре болельщиков поразила новость: «Тобол» по решению главного тренера расстался с символом команды Нурболом Жумаскалиевым. «КН» связались с игроком, чтобы подвести итог 16-летнему этапу карьеры футболиста в Костанае.
Автоугол
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ЗНАКовое дело
15.12.2016 07:11
Недавно в специализированном Административном суде Костаная рассмотрели дело, которое, как лакмусовая бумажка, в очередной раз показало, как безалаберно можно относиться к правилам дорожного движения.
Люди
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Марина МИХАЙЛЕНКО: «Я называю себя волшебным пенделем»
27.12.2016 07:41
Можно ли научить кого-то быть красивым, и что общего между конкурсом «Мисс Костанай» и самолётостроением?
БлоКНот
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Человек мира
22.12.2016 07:17
Так можно назвать нашу землячку Алису Сидоренко. Три года она живет в Швеции. В 2016-м объехала едва ли не полмира. И между поездками занималась важным делом – вместе с группой товарищей-энтузиастов строила экопоселение, которое сегодня входит в топ поселений Европы.
Спорт
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Самый техничный боксёр
15.12.2016 07:10
В Астане впервые состоялся турнир по боксу среди ветеранов. Участие в нём приняли и костанайцы – Сергей Кособуцкий и Эрик Хакимов.
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