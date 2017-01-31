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            «КН» теперь доступны и в PDF-версии! Причем, все номера, начиная с 1958 года!              Ищите работу вместе с «КН»!            Мобильный номер «КН» 8-777-442-1122 расширяет свои возможности

 

            «КН» теперь доступны и в PDF-версии! Причем, все номера, начиная с 1958 года!              Ищите работу вместе с «КН»!            Мобильный номер «КН» 8-777-442-1122 расширяет свои возможности

 
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Последние события в городе и области
01.02.2017 17:21
Сегодня прошло заседание областного актива с участием акима области Архимеда Мухамбетова
01.02.2017 16:43
Архимед Мухамбетов: «2017 год — год ремонта дорог»
01.02.2017 16:21
20 лошадей, конфискованных у фигуранта «большого акиматовского дела» предпринимателя Леонида Васильева
01.02.2017 15:06
«КазТрансГаз Аймак» могут привлечь к административной ответственности
01.02.2017 15:01
Врачебная комиссия огласила выводы расследования по гибели роженицы из Рудного
01.02.2017 14:05
Подполковника полиции за несоблюдение этики лишили должности в Костанайской области
01.02.2017 12:07
Первый факел эстафеты огня Универсиады-2017 торжественно передали на хранение в историко-краеведческий музей
01.02.2017 11:38
Со следующей недели уже начнется выдача льготных препаратов для хронических больных
01.02.2017 09:50
В Костанае в ТРЦ «MART» открылся всемирно известный ресторан быстрого обслуживания Southern Fried Chicken (SFC)– Цыплята по-английски
01.02.2017 09:12
ДТП с участием автомобиля «Казпочта» вызвало резонанс среди читателей сайта «КН»
01.02.2017 08:44
В Костанае в подъезде многоэтажного дома ограбили подростка
01.02.2017 08:27
В Костанае автоворы вскрыли 14 автомашин
31.01.2017 15:31
Поклонница Киркорова из Костаная выиграла билет на его концерт в Астане и ждет новой встречи с кумиром
31.01.2017 13:25
С 1 марта в Костанае точно подорожает проезд в общественном транспорте
31.01.2017 12:00
Подсудимый будет доказывать, что не собирался убивать жену
31.01.2017 10:53
Начальник Управления Собственной Безопасности ДВД области Жарасхан Акбердиев отстранен от должности
31.01.2017 10:47
Вторая смена сегодня учится!
31.01.2017 10:45
Предприниматели, занятые в розничной торговле, недовольны обязанностью использовать электронные счета-фактуры
31.01.2017 10:36
Более двух миллионов тенге похитили грабители у фермера из Тарановки
31.01.2017 06:11
СЕГОДНЯ занятия для школьников 0-4 классов первой смены отменяются
30.01.2017 17:12
Температура в феврале, судя по долгосрочному прогнозу, будет ниже нормы
30.01.2017 16:09
Неделя после воровства животных из зооклуба «Дельфин»: птенцы попугаев умерли, жители КЖБИ строят свои версии
30.01.2017 16:07
Воскресный вечер в Костанае прошел в чарующих ритмах блюза и джаза
30.01.2017 15:40
В Костанае за грубое отношение к пассажирам уволили водителя маршрутного автобуса №13
30.01.2017 14:07
С середины недели погода в Костанайской области будет неустойчивой
30.01.2017 11:47
Задержан 26-летний подозреваемый, который сообщил о якобы заложенной бомбе в торговом центре «Март»
30.01.2017 10:43
Сегодня после карантина начались занятия в Приреченской средней школе Денисовского района
30.01.2017 10:13
За маты в адрес жены супруг чуть не поплатился тремя сутками ареста
30.01.2017 09:13
Приговор в отношении аркалыкчанки, заказавшей убийство сожителя, оставили без изменения
30.01.2017 09:10
В Костанае могут установить памятник Шакшак ЖанибекаВсе новости
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Общество
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Шанс для мамы Марины
31.01.2017 07:16
История, которая наглядно показывает, что надо и самому предпринимать усилия, чтобы получить положенную от государства помощь.
В эпицентре «Внимания»
31.01.2017 07:18
В Костанайском филиале ЧелГУ работает команда волонтеров под названием «Внимание». Они делают жизнь пенсионеров и детей из детских домов ярче и интереснее.
Человек и природа
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Заявка на убийство
31.01.2017 07:13
В подвале костанайской многоэтажки по улице Баймагамбетова,183, планируют убить 21 кошку.
«Надежда» для всех
31.01.2017 07:19
Активисты костанайского общественного объединения «Надежда» помогают и нуждающимся людям, и четвероногим братьям.
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Общество
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Дочки-матери
19.01.2017 10:04
В Костанае в приюте вынужден находиться ребёнок, которого органы опеки несколько месяцев назад умудрились передать от благополучного опекуна нерадивой матери.
Груз 200
26.01.2017 07:33
Марина Жусупова очень категорична, когда речь заходит о причинах смерти ее сына. Вспоминает, что Асет никогда не мечтал служить именно в полку «Айбын». Просто, как и многие другие, после окончания колледжа был призван в армию. Выпала честь отслужить в элитном полку. Никто тогда не думал, что все закончится трагедией.
7 ступеней и 1 стена
19.01.2017 10:10
ПКСК «Юность» нарушает закон или следует ему? А может быть, кооператив прикрывается им? На эти вопросы каждый ответит сам, когда прочитает о большой проблеме маленького человека.
Найти и обезвредить
21.01.2017 09:13
Ветеринары Костанайской области обратились к депутатам Парламента с просьбой помочь решить вопрос по двум сибиреязвенным захоронениям.
Медицина
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Аптеки: новый формат работы
24.01.2017 07:11
В следующем году аптеки Казахстана должны перейти на международные стандарты. Иначе их ждёт штраф и запрет на продажу лекарств. Что это значит для населения?
Образование
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С портфелем по траектории
26.01.2017 07:44
Министерство образования ответило на видеообращение мамы казахстанского первоклассника. И это тот случай, когда ответ не успокаивает, а, наоборот, будоражит.
О новых предметах, экзаменах и тестах без зубрёжки
19.01.2017 12:18
Заместитель начальника областного управления образования Василий ЦЫМБАЛЮК поясняет, что костанайцам приготовил новый образовательный виток.
Репортаж
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Дядя Кино, замыкающий цепь
18.01.2017 13:52
Он хранит катушки с кинопленкой, оставшиеся после закрытия кинотеатров области: а вдруг вернется время настоящего кино. Не поднимается рука выбросить и объектив золотого цвета почившего кинотеатра «Костанай», это святое. В Лисаковске этого человека так и прозвали – Дядя Кино.
Автоугол
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Почему замолчали свидетели?
26.01.2017 07:18
Это ДТП вряд ли кто-то начал бы подробно разбирать на газетных страницах, если бы не ряд обстоятельств.
Люди
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«Я хотел совершить подвиг и погибнуть»
26.01.2017 07:11
Первый костанайский историк-фрилансер. Продолжатель громкой фамилии. Создатель портала «Костанай и костанайцы», который особенно популярен за рубежом среди земляков, уехавших на ПМЖ. Одни его считают занудой, другие – гением, третьи про него слишком мало знают. О самом личном «КН» рассказал Арман КОЗЫБАЕВ.
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