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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

* Магазин "АвтоДос". Автозапчасти: ВАЗ; Москвич - 412, 2140, 2141, 2717; Ода-версия, большой выбор, в наличии и на заказ. г. Костанай, ул. Толстого, 30 (перекресток ул. Каирбекова), напротив маг. "Аквалидер". Тел.: (7142) 53-36-80.

* Магазин "Авто Lider". Всегда в наличии автозапчасти на а/м Audi, Volkswagen, ул. Дощанова, 133Б (напротив АЗС "Гелиос"). Тел.: 50-70-22, 8-705-902-09-89.

* Автобусы: MAN (33 посад. мест), Mercedes (18 и 21 посад. мест), Shaolin (18 посад. мест), Газель (15 посад. мест), цена договор. п. Карабалык. Тел. 8-777-635-74-76.

* а/м ЗАЗ-Шанс, 2011 г., 45000 км, двигатель 1500, цвет серебристый, КПП механика, комплект шипованной резины, кондиционер. Тел.: 53-14-44, 8-777-222-52-87.

* автоспецшины грузовые 12.00R24, новые, 28 шт. Тел. 8-777-396-41-58.

* автошины на все виды техники, большой выбор, весь пакет документов, недорого. E-mail: bi-servis@bk.ru Тел.: 75-01-91, 8-707-658-13-17.

* ГАЗ-2410, 1980 г., 200000 тг; ГАЗ-31029, 1992 г., 230000 тг. Тел. 8-771-101-50-12.

* DAEWOO Nexia, 2011 г., 1 хозяин, цвет белый, тит. диски (зима-лето), перед. и зад. камеры, радар, видеорегистр. + прицеп (Курган), идеал. сост., дуги, тент, 1200000 тг. Тел.: 28-68-77, 8-777-264-74-65.

* з/ч на автокран МАЗ: вал, шестерня, раздатки. Тел. 8-771-101-50-12.

* з/ч Audi-80, Volkswagen: генератор "БОШ", 14 Вт, 45 Ампер, б/у. Тел.: 25-50-46, 8-777-447-37-26.

* з/ч Москвич-412: стартер, редуктор, полуось, лобовое стекло, сайлентблоки нижние. Тел.: 25-50-46, 8-777-447-37-26.

* ИЖ-2715, 1995 г., на ходу, вложений не требует, 270000 тг. Тел.: 25-50-46, 8-777-447-37-26.

* комбайн "Енисей-1200", 1991 г., комплектный, 450000 тг; ГАЗ-52 (техпомощь), 1989 г., 170000 тг, торг. Техника находится в г. Костанае. Тел.: 50-31-41, 8-707-517-03-01.

* Комбайн "Енисей", 2005 г., хор. сост., 5200000 тг. Тел. 8-701-203-77-45.

* Комбайн "Нива Эффект", 2004 г., 2 жатки, 4000000 тг. Тел. 8-701-203-77-45.

* Mercedes-Benz 200Е, 1992 г., салон 124, двигатель 102, 5-ступка, механика, люк, тит. литые диски. Тел.: 56-47-28, 8-777-645-17-40.

* Mercedes С-180, 1993 г., темно-синий, салон 202, двигатель 111, титанов. диски, резина нов., хор. сост., торг. Тел. 8-775-591-13-76.

* Реализуем запчасти к жатке ЖВЗ-10,7: ножи, пальцы противорежущие, ленты транспортерные, планки соединительные, цепи и многое др. Комплектующие к режущей системе "Шумахер". В наличии и на заказ. Тел.: 8-777-301-24-92, 8-775-466-48-15.

* сельхозтехнику в р.п. Качар: сеновозка, сенокосилка, толкач, грабли, бетономешалка, циркулярка, наждачный станок, компрессор, грабли 2 пролета по 4 м, без осей и колес. Тел. 8-702-717-20-93.

* транспортерную ленту б/у, ленту ЖВНТ. Тел.: 8-747-016-89-80, 8-777-490-61-85.

* трактор ДТ-175Е "Волгарь", 170 л.с., 3000 мото/час. Тел.: (714-43) 3-47-13, 8-777-509-30-60.

* трактор МТЗ, цена договорная. Тел. 8-705-122-95-58.

* Volkswagen Golf 2, 1992 г., 5-дверная, 1,6, цвет фиолетовый металлик, люк, сигнализ,, титановые диски. Тел.: 74-41-09, 8-705-561-96-24, 8-707-409-52-31.

* Volkswagen Jetta, 1989 г., цвет темно-синий, 1,8, моно, замок центр., люк, не гнилой, сост. хор., 300000 тг, торг. Тел.: 8-707-662-99-24, 8-777-969-94-64.

* Volkswagen Passat Б-5, 1997 г., цвет черный металлик, хор. сост., 1300000 тг. Тел. 8-705-109-43-06.

* Honda Accord, 1994 г., 2 л, 5-ступка, механика, цвет синий, 2 комплекта резины, вложений не требует. Тел.: (714-43) 9-66-77, 8-777-650-41-19.

* автогрузовик ЗИЛ С585, ретро мотоциклы "Минск", "Восход"; техпаспорт, лит-ру на мотоциклы "Минск", "Восход". Тел.: (714-55) 2-35-21, 8-777-441-13-57.

* багажник Скиф на советскую машину, 3500 тг. Тел.: 56-79-58, 8-700-970-75-31.

* ГАЗ-3110, 2001 г. Тел. 8-775-410-38-38.

* з/ч Волга, ГАЗель: мосты, коробки, ДВС, головки, блоки, двери, крылья, карданы, рессоры, шины, диски. Тел.: 50-47-55, 8-777-792-29-99.

* з/ч ГАЗ-52: генератор после капремонта, 5000 тг, накладки на ручник, 150 тг. Тел. 8-705-576-74-69.

* з/ч КамАЗ: стойки с коромыслами на головку после капремонта, корпус редуктора, б/у, 15000 тг, корпус КПП. Тел. 8-705-576-74-69.

* з/ч МАЗ, Урал: корзина, диск Фередо; К-700: ВОМ-редуктор; ГАЗ-66: тэнт, коробка отбора мощности. Тел.: 55-02-66, 8-777-302-59-36.

* з/ч УАЗ: мосты, коробка, раздатка, радиатор, двигатель, рамы, двери, крылья, рессоры, головки, блоки. Тел.: 50-47-55, 8-777-792-29-99.

* з/ч Mercedes: ремкомплект передних ступиц, недорого. Тел. 8-705-130-90-32.

* з/ч мотоцикл "Урал"-М-62: головку в сборе, спицы, ремонт. кольца, прокладки на головку, подшип. на колеса, всего 20 наименов. Тел.: 26-63-62, 8-705-453-50-35.

* книги по ремонту и обслуживанию а/м, легковых, грузовых, иномарок. Тел. 8-777-30-44-777.

* комплект оригинальных колпаков на Mercedes R-15, б/у. Тел. 8-777-30-44-777.

* Москвич-408 М, 80000 тг, 1968 г., цвет белый, не гнилой, один хозяин. Тел.: 55-21-57, 8-705-186-48-59.

* Nissan Mistral, 1995 г., 2,7 ТД, АОПП, хор. состоянии, торг. Тел.: 8-705-570-00-29, 8-702-797-72-19.

* прицеп Курганский на рессорах, с документами, 12000 тг. Тел.: 28-68-77, 8-777-264-74-65.

* редуктор КамАЗ, задний, 49 зубьев, после кап. ремонта; стойки с коромыслами на головку. Тел. 8-705-576-74-69.

* ремни текстильные усиленные буксиров., ремни стропы, недорого. Тел. 8-705-130-90-32.

* Фары передние на а/м BMW-520, 1997 г., оригиналы, б/у, 12000 тг. Тел.: 8-775-365-56-97, 8-705-304-77-35.

* Ford Scorpio Sierra-Fiesta, бензин-дизель. Тел.: 8-771-482-33-02, (714-31) 9-58-28 (Рудный).

* Skoda Octavia, ГУР, 2008 г., срочно, торг. Тел.: 8-777-538-81-92, 8-771-807-81-82.

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