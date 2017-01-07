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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

* 1-комн.кв., р-н КЖБИ, новый дом, 46,7 кв.м, 6/6, ремонт, 8500000 тг. Возможны ипотека, рассрочка, или меняю на битум, щебень, мазут. Тел. 8-777-108-88-88.

* 1-комн.кв., 45,6 кв.м, р-н ж/д больницы, 1/5, тепл., лоджия, мебель встроенная. Тел.: 57-23-17, 8-775-100-96-12.

* 1-комн.кв., КСК, 35,3 кв.м, 2010 г.п., 6/9, неугл., теплая, лифт, телеф., в доме детсад для жильцов дома. Тел.: 8-777-627-15-05, 8-775-266-57-76.

* 1-комн.кв. (малосемейка), ул. Майлина, 18, 30,9 кв.м (жилая 17,3, кухня 6,6), 5/5, ремонт, балкон 3 м, телеф., Интернет, 5000000 тг, торг. Тел.: 8-705-462-02-55.

* две 2-комн.кв. в центре, в одном подъезде, 1 и 3 эт., 42,6 кв.м и 52,2 кв.м, торг. Тел.: 8-777-272-02-92, 8-705-810-05-10, 51-25-49.

* 2-комн.кв., ТД "Казахско-Французский центр", 48,2 кв.м, ул. план., 5/5, ремонт, мебель, быт. техника. Тел.: 51-18-28, 8-777-475-90-40.

* 2-комн.кв., центр, дом кирпич., 2/5, счетч., кабельное ТВ, 8000000 тг. Тел.: 56-75-99, 8-777-743-73-18.

* 2-комн.кв., р-н Ледового дворца, 52,1 кв.м, кухня 9,4 кв.м, 6/10, ул. план., окна, лоджия пласт., дверь желез., межкомн. двери дерев., нов., сантех. нов., Интернет, цифровое TV, кондиционер, бойлер, счетч., встроенная кухня, прихожая. Тел. 8-705-446-48-57.

* 2-комн.кв., КСК, 5 этаж. Тел.: 56-47-28 (вечером), 8-777-645-17-40.

* 2-комн.кв., центр, 43 кв.м, 1/4, без балкона, 7000000 тг. Тел.: 22-08-40, 8-777-586-17-57.

* 2-комн.кв., мкрн. Западный, 2/5, ул. план., не агентство. Тел.: 8-771-281-30-57, 8-771-281-30-58.

* 2-комн.кв., р-н гор. больницы, 42 кв.м, 2 эт., балкон, солнеч. сторона, счетч., частично меблир., или меняю на 1-комн.кв. + доплата. Тел.: 53-53-91, 8-707-664-84-98.

* 2-комн.кв., г. Рудный, 50 кв.м, 4/5, переплан., угловая, окна пласт., меблир., 4700000 тг, торг. Тел.: (714-31) 9-58-28, 8-771-482-33-02.

* 2-комн.кв., г. Рудный, 8 мкрн.,р-н гостиницы "Троя", 44 кв.м, 5/5, неуглов., теплая, окна и сантехника новые, 4000000 тг. Тел.: 8-775-365-56-97, 8-705-304-77-35.

* 2-комн.кв., п. Ульяновка, 450000 тг, рассрочка. Тел. 8-707-517-14-87.

* 3-комн.кв., центр, облакимат, 4 эт., 56 кв.м, косметич. ремонт, окна и балкон на юг, серед., кирпич. дом, тёплая, счётч. воды, домоф., вид на фонтан, удобное место. Тел. 53-31-75.

* 3-комн.кв., центр, р-н Ледового дворца, 3/5, кондиционер, Интернет, хор. сост., 10500000 тг, торг. Тел.: 54-19-05, 8-777-376-18-12.

* 3-комн.кв., КЖБИ, 62 кв.м, 2/5, комн. изолир., балкон, счетч., рядом школы №20, №19, детсад, срочно. Тел.: 8-777-741-13-07, 8-705-559-39-44.

* 3-комн.кв., КЖБИ, 47 кв.м, 5/2, сухая, светлая, пластик. окна, желез. дверь, домофон, застекл. балкон. Тел. 26-01-79.

* 3-комн.кв., ул. пл., комн. изолир., 6/9, лифт, телеф., Интернет, ремонт, 2 застекл. балкона, возможен обмен. Тел.: 55-14-70, 8-778-743-30-88.

* 3-комн.кв., Дом печати, 51 кв.м, 2/5, частичный ремонт. Тел. 8-705-109-40-78.

* 3-комн.кв., р-н Военного городка, 58 кв.м, лоджия, серед. дома, пласт. окна, технич. этаж, 10500000 тг, торг. Тел.: 28-84-48, 8-702-804-55-10.

* 3-комн.кв., р-н ж/д вокзала, 68,7 кв.м, 5/10, дом кирпич., тепл., ул. план., окна на 2 стороны, балкон застекл., санузел раздельный, лифт, домофон, мусоропров., Интернет, кабельное цифровое TV. Тел. 8-705-446-48-57.

* 3-комн.кв., КСК, новый дом, чистовая отделка, 100 кв.м, кухня 17 кв.м, 3 этаж, торг. Тел. 8-707-624-98-55.

* 3-комн.кв., центр, 4/5, серед., перепланир., счетч., все рядом, срочно, торг. Тел.: 8-777-538-81-92.

* 3-комн.кв., ул. Чехова, 23, р-н Автодома, 43 кв.м, 5/5, без балкона, окна пласт., счетч., Интернет, косметич. ремонт, 5800000 тг. Тел.: 8-777-283-82-28, 8-702-458-90-28.

* 3-комн.кв., р-н Центр. рынка, дом кирпич., 60 кв.м, 5/5, лоджия, технический этаж. Тел. 8-705-543-34-58.

* 4-комн.кв., центр, напротив ЦУМа, 76 кв.м, 7/9, ремонт, счетч., лоджия застекл., 6 м, лифт работает круглосуточно, 16000000 тг, торг. Тел.: 54-77-18, 8-777-244-58-58.

* 4-комн.кв., мкрн. "Наурыз", элитный дом, 2012 г.п., 140 кв.м, евроремонт, 2 санузла, 2 лоджии, меблир., гардеробная, комн. изолир., двор охраняемый, автомат. ворота, гараж во дворе, 63000000 тг, хор. торг, срочно. Тел. 8-702-24-34-150.

* 4-комн.кв., мкрн. "Наурыз", 3/6, санузел раздельный, балкон не застекл., 15000000 тг. Тел. 8-702-857-40-73.

* 4-комн.кв., р-н "Фараона", 2006 г.п., 102,5 кв.м, 2/5, 32000000 тг. Возможен обмен на 1-комн.кв. с вашей доплатой. Тел. 8-777-108-88-88.

* 4-комн.кв., 6 мкрн., 90 кв.м, 10/10, евроремонт, частично меблир., теплая, лифт круглосут., 23000000 тг. Тел.: 22-80-73, 8-777-694-62-75.

* 4-комн.кв., п. Ульяновка, 600000 тг, рассрочка. Тел. 8-707-517-14-87.

* дом, центр, общ. пл. 400 кв.м, газ, вода, канализ., летняя кухня, баня, огород, 2 гаража, или обмен на 3-комн.кв. с доплатой. Тел. 8-777-228-30-32.

* дом, центр, 72 кв.м, газ, вода, центр. канализ., хоз. постр., гараж, 4,5 сот., торг. Тел.: 51-07-67, 8-705-450-44-52.

* дом, центр, газ, водопров., санузел совмещен, гараж, огород, срочно, торг. Тел.: 8-776-744-88-84, 8-747-018-17-47.

* дом, центр, 65 кв.м, газ, вода, 10 сот., гараж большой, баня, лет. кухня, сарай. Варианты обмена. Тел. 8-705-558-44-86.

* дом, р-н старой "Березки", 90 кв.м, в отл. сост., 4 комн., еврорем., окна пласт., пол паркет, сантех. нов., душ. кабина, 6 сот., гараж, баня, лет. кухня, сарай, 26000000 тг, или меняю на 3-комн.кв. в г. Костанае в новом доме с вашей доплатой. Тел. 8-705-902-62-00.

* 1/2 дома, ул. 2-я Костанайская, 2 уровня, 196 кв.м, отделка черновая, без коммуникаций, имеются постр., 35000000 тг, торг. Тел. 8-702-453-39-56.

* дом, 2012 г. п., желтый кирпич, металлочерепица, 90 кв.м, газ. отопл., холод., горячая вода, 23000000 тг. Тел. 8-705-192-42-02.

* дом, п. Затобольск, 95 кв.м, благоустр., газ, вода, гараж, баня, хоз. постр., 8 сот. Тел.: (714-55) 2-16-64, 8-777-524-07-29.

* дом, г. Костанай, п. Красный Партизан, 152,1 кв.м, 13,2 сот., лет. кухня, гараж, баня, хоз. постр. Тел.: 54-33-84 (раб.), 8-701-566-74-39, 8-705-667-44-77.

* дом, г. Костанай, п. Красный Партизан, 60 кв.м, 7 сот., цена договорная. Тел.: 25-67-95, 8-777-646-49-10, 8-777-650-61-22.

* дом, ж/м Дружба, 70 кв.м, благоустр., надворн. постр., гараж, баня рубленная, двор асфальтирован. Тел.: 25-88-91, 25-85-00.

* дом, г. Рудный, п. Горняцкий, 4 комн., центр. отопл., хозпостройки. Тел.: (714-31) 2-60-04, 8-775-427-43-31, 8-702-504-22-05.

* дом, Аулиекольский р-н, п. Озерное (Новонежинское лесничество), больш., уютный, 195 кв.м, баня, гараж, лет. кухня, хоз. постр., огород. Тел.: (714-33) 40-6-40, (714-53) 26-5-65, 8-777-650-54-99.

* дом, п. Жалтырколь, Денисовский р-н, 90 кв.м, 5 комн., вода в доме, газ, окна пласт., гараж, баня, сарай. Тел. 8-705-311-89-87.

* дом кирпичный, п. Сарыколь, 173 кв.м., водопровод, огород, баня, гараж, производ. помещение 154 кв.м., большая территория. Тел.: (714-51) 21-8-37, 8-777-371-72-90, 8-705-331-66-33.

* дом, с. Майское, Тарановский р-н, дом кирпичн., газ отопл., водопров., канализ., санузел, горяч. вода, лет. кухня, гараж, сеновал, сад, огород, лет. водопров., рядом школа, детсад, амбулатория, магазины. Тел.: (714-36) 2-76-46, 8-777-422-26-65.

* дом из бруса, мансардного типа, пригород г. Тюмени (п. Каменка, 20 км, санат. зона, горяч. источник, лес, асфальт, школа, д/сады, марш. автобусы), 140 кв.м, ул. план., черновая, ц/водопр., канализ., отопл., рядом газ, возможны варианты. Тел. +7-701-245-63-03.

* дом, г. Анапа, РФ, 2 уровня, 18,5 сот., гараж, баня+гостевой дом на 3 спальни, фруктовый сад. Тел. 8-777-054-21-26.

* коттедж, северо-запад Костаная, 10 сот., рядом шк. Назарбаева, 2-этажный, недостр., с пристр. гаражом, материал нов., коммуникации подведены, документы. Тел. 8-707-581-45-81.

* дом, р-н Центрального рынка, 100 кв.м, гараж, баня, водопров., 6 сот. Тел.: 54-27-19, 8-777-227-18-44.

* дом, Военный городок, 75 кв.м, газ, вода. Тел. 8-778-203-47-58.

* дом, г. Рудный, 66 кв.м, благоустр., теплый, евроремонт, надвор. постройки (сарай, гараж, баня, 5300000 тг. Тел.: (714-31) 7-14-41, 8-707-664-94-18.

* дом, п. Заречный, 106 кв.м, благоустр., все надвор. постр., 14 сот. Тел.: (714-55) 6-22-81, 8-777-284-50-53.

* гараж, ГЭК-10 "Мотор", р-н маг. "Балык", 2 уровня, асфальт, свет, 1100000 тг. Тел.: 28-68-77, 8-777-264-74-65.

* гараж, ГЭК-18, 24 кв.м, см. яма. Цена договорная. Тел.: 25-81-71, 8-777-275-68-12.

* гараж, ГЭК-18 "Пилот", 24 кв.м, погреб, смотр. яма, цена договор., недорого. Тел. 22-56-17.

* гараж, ГЭК-25 "Южный", р-н автовокзала, или сдам. Тел. 25-54-35.

* гараж, ГЭК "Дорожник", п. Затобольск, центр. ул., р-н будущих новостроек, 3 уровня, большой погреб, удобно под СТО, 560000 тг. Тел.: 28-68-77, 8-777-264-74-65.

* гараж, ГЭК п. Затобольск, (р-н пятого маг.), см. яма, погреб, свет, все докум. Тел.: 8-705-462-73-73, 8-702-862-29-07.

* гараж металлический, р-н старой Березки, 170000 тг. Тел.: 56-75-99, 8-777-743-73-18.

* гараж, ГЭК-9 "Текстильщик", солнеч. сторона, погреб, широкая улица, 500000 тг. Тел.: 22-80-73, 8-777-694-62-75.

* гараж, ГЭК-20 "Спартак", 20 кв.м, погреб, документы. Тел.: 55-53-47.

* дачу, СО "Весна", 2-эт. дом, 4 сот., душ, емкость 4 куб., скважина, свет, все насажд., приватизир. Тел. 8-777-791-11-95.

* дачу, СО "Геолог", 1-я улица от конторы, домик, 30 кв.м, 7,5 сот., ухожен., все насажд. Тел.: 22-76-77 (после 21.00), 8-705-562-07-84.

* дачу, СО "Колос", дом кирпичный, 25,3 кв.м, меблир., свет в доме и в беседке, 4 сот., забор 2 м, нов. (профлист), емкость, яблони, вишня, малина, слива, виноград, смородина черная и красная, клубника разовая и многоразовая, цветники, огород, уголок отдыха, отл. соседи. Тел. 8-705-446-48-57.

* дачу, СО "Текстильщик", 4 сот., домик, свет, до колодца питьевой воды 100 м, ухожен., документы в порядке, без долгов, цена договор. Тел.: 8-777-898-14-18, 8-702-209-72-19.

* дачу, СО "Химик", домик, 6 сот., насаждения, 800000 тг, торг. Тел. 8-701-253-36-17.

* бизнес - автомобиль Лимузин "Lincoln", 3 ед., 8 персон, бар, диско, 9 метров, категория "В". Быстрая окупаемость, веселая работа, 2500000 тг. Тел. 8-777-182-82-32.

* офис, 66,7 кв.м, ул. Воинов-Интернационалистов, 1/1. Тел.: 8-705-194-10-93, 39-59-63 (офис), 53-80-21 (дом).

* земельный участок, 8 соток. Тел. 8-701-540-75-04.

* земельный участок, СО "Мичуринец", мкрн. "Наурыз", 5 сот., 800000 тг. Тел. 8-702-857-40-73.

* земельный участок, п. Затобольск, р-н "Селекции", 12 сот., рядом проходит трасса, коммуникации, под любой вид деятельности, 2600000 тг. Тел.: 28-68-77, 8-777-264-74-65.

* земельный участок, п. Заречный, корейский мост, 4 сот., свет, вода 200 м, 450000 тг. Тел. 8-747-443-57-92.

* мини-ферму, п. Ульяновка, 400000 тг, рассрочка. Тел. 8-707-517-14-87.

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