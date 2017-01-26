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            «КН» теперь доступны и в PDF-версии! Причем, все номера, начиная с 1958 года!              Ищите работу вместе с «КН»!            Мобильный номер «КН» 8-777-442-1122 расширяет свои возможности

 

            «КН» теперь доступны и в PDF-версии! Причем, все номера, начиная с 1958 года!              Ищите работу вместе с «КН»!            Мобильный номер «КН» 8-777-442-1122 расширяет свои возможности

 

            «КН» теперь доступны и в PDF-версии! Причем, все номера, начиная с 1958 года!              Ищите работу вместе с «КН»!            Мобильный номер «КН» 8-777-442-1122 расширяет свои возможности

 
Главные новости
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Последние события в городе и области
28.01.2017 16:31
Бизнесменам, если они встречаются с фактами коррупции, предлагают жаловаться в Палату предпринимателей
28.01.2017 14:08
Каковы шансы костанайских спортсменов на XXVIII Всемирной зимней Универсиаде?
28.01.2017 13:10
На первой в этом году ярмарке дефицитных продуктов хватило всем
28.01.2017 10:25
В Костанайском областном русском драмтеатре готовят необычную премьеру сезона
27.01.2017 19:45
В магазине "Ваша обувь" новое поступление женской обуви коллекции "Весна 2017"
27.01.2017 16:53
С 1 февраля повысится тариф на тепло
27.01.2017 13:58
Международный День студента учащиеся Костанайского колледжа сферы обслуживания отметили Балом отличников
27.01.2017 11:41
Костанай с единственным концертом посетят американская джазовая дива и квартет из Питера
27.01.2017 11:12
Костанайцы незаконно зарабатывают на временной регистрации
27.01.2017 10:53
Сотрудник «Казпочты" едва не погиб, попав в страшное ДТП
27.01.2017 10:38
В Костанае пройдет первая в этом году сельхозярмарка
27.01.2017 10:11
На что нужно обратить внимание интернет-пользователям, чтобы не нарваться на штраф и не угодить за решетку
26.01.2017 16:30
У жителей района ж/д вокзала к акиму Костаная была масса вопросов
26.01.2017 14:37
Vласть объясняет: как решить, какую платежную карту открывать?
26.01.2017 14:14
В новостном сюжете Первого канала Астану перепутали с Костанаем
26.01.2017 13:53
Супертяжеловес Иван Дычко официально перешел в профессиональный бокс
26.01.2017 10:54
Эстафета огня Универсиады стартовала в Костанае
26.01.2017 10:00
Депутаты просят правительство восстановить авиарейс «Костанай-Москва»
26.01.2017 09:57
Пишите акиму даже смс!
26.01.2017 09:55
28-летнего жителя Затобольска оштрафовали за окурок
26.01.2017 08:11
СЕГОДНЯ, в день эстафеты Огня Универсиады, в Костанае изменится движение автобусов
25.01.2017 16:01
В Костанайской области ожидается низовая метель, гололед и сильный ветер
25.01.2017 15:38
За неделю в области диагноз ОРВИ врачи поставили более четырем тысячам человек
25.01.2017 14:21
Из зооклуба «Дельфин» украли хонорика и 16 попугаев
25.01.2017 11:59
Акимат области изучает возможность выплатить премии спортсменам, которые завоюют медали на Универсиаде
25.01.2017 11:50
Магниты на автомобиль от 2000 тенге в студии «Простореклама»
25.01.2017 11:26
Родственники костанайцев переживают за своих близких, которые попали в снежный плен между границами РФ И РК (ОБНОВЛЕНО в 14:15)
25.01.2017 10:32
Начальник ДВД Костанайской области призвал полицейских заняться реальной борьбой с преступностью
25.01.2017 09:59
В Костанае чиновника оштрафовали на 20 тысяч тенге за маты
24.01.2017 16:40
Вопрос по переименованию улиц Герцена и Тарана рассмотрят на ближайшей сессии областного маслихатаВсе новости
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Общество
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Груз 200
26.01.2017 07:33
Марина Жусупова очень категорична, когда речь заходит о причинах смерти ее сына. Вспоминает, что Асет никогда не мечтал служить именно в полку «Айбын». Просто, как и многие другие, после окончания колледжа был призван в армию. Выпала честь отслужить в элитном полку. Никто тогда не думал, что все закончится трагедией.
Экономика
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«Это ещё что. Вот я вторую корову заведу…»
26.01.2017 07:15
Цена закупа в 60 тенге за литр молока не впечатляет сельчан, потому на вторую бурёнку в отличие от мультяшного Матроскина они не решаются. В прошлом году в области вопрос встал ребром, молокозаводам не хватало сырья....
Образование
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С портфелем по траектории
26.01.2017 07:44
Министерство образования ответило на видеообращение мамы казахстанского первоклассника. И это тот случай, когда ответ не успокаивает, а, наоборот, будоражит.
Интервью
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«Наша тарелка в Москве ловит казахстанские каналы!»
26.01.2017 07:10
Асылбек ТОЛЕШОВ, зампредседателя Казахской национально-культурной автономии Москвы – давний помощник «КН». В рамках проекта «Возвращённые имена» он передаёт нам информацию от российских поисковиков. Не раз помогал костанайцам посетить места гибели их родных-фронтовиков. А в этот раз сам по работе приехал в Костанай. Мы встретились с земляком.
Репортаж
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Паровозик Куля со «станции» Михайловка
26.01.2017 07:12
Год для ребятишек этого небольшого села в Карабалыкском районе начался необычно. Утром первого января сосед дядя Сережа Куля вывел на улицу самодельный трактор, гуськом привязал к нему ребячьи салазки и… Поехали!
Автоугол
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Почему замолчали свидетели?
26.01.2017 07:18
Это ДТП вряд ли кто-то начал бы подробно разбирать на газетных страницах, если бы не ряд обстоятельств.
Ретроскоп
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И Сталин его услышал
26.01.2017 07:14
Сагиндык АКИШЕВ родился 24 июля 1930 года в ауле Узунагаш Мендыкаринского района. Умер 2 января 2011 года в кругу семьи.
Люди
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«Я хотел совершить подвиг и погибнуть»
26.01.2017 07:11
Первый костанайский историк-фрилансер. Продолжатель громкой фамилии. Создатель портала «Костанай и костанайцы», который особенно популярен за рубежом среди земляков, уехавших на ПМЖ. Одни его считают занудой, другие – гением, третьи про него слишком мало знают. О самом личном «КН» рассказал Арман КОЗЫБАЕВ.
Спорт
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«Шансов немного. Но они есть!»
26.01.2017 07:17
У костанайских лыжников – разгар сезона. Пока одни уже на старте Всемирной Универсиады, другие готовятся к чемпионатам страны, мира и Азиатским играм. Все турниры намечены на эту зиму и начало весны.
Один на один в октагоне
26.01.2017 07:19
Открытый чемпионат по национальному виду единоборства жекпе-жек собрал в Костанае более ста спортсменов со всей страны.
Взгляд журналиста
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Древний римлянин был прав
26.01.2017 07:13
Будущее предугадать не дано. Мы можем мечтать о нем, строить прогнозы – не более. Но есть то, что уже состоялось, стало историей, то, что изменить невозможно.
ПОПУЛЯРНОЕ ПОСЛЕДНИХ НОМЕРОВ
Общество
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Дочки-матери
19.01.2017 10:04
В Костанае в приюте вынужден находиться ребёнок, которого органы опеки несколько месяцев назад умудрились передать от благополучного опекуна нерадивой матери.
7 ступеней и 1 стена
19.01.2017 10:10
ПКСК «Юность» нарушает закон или следует ему? А может быть, кооператив прикрывается им? На эти вопросы каждый ответит сам, когда прочитает о большой проблеме маленького человека.
Найти и обезвредить
21.01.2017 09:13
Ветеринары Костанайской области обратились к депутатам Парламента с просьбой помочь решить вопрос по двум сибиреязвенным захоронениям.
Коммуналка
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Там, на заснеженных дорожках...
17.01.2017 07:19
О том, почему опасно оставлять в белом плену поселки и как власти на местах пытаются решить эту проблему. Яркий пример – п.Жамбыл Карасуского района.
Медицина
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Аптеки: новый формат работы
24.01.2017 07:11
В следующем году аптеки Казахстана должны перейти на международные стандарты. Иначе их ждёт штраф и запрет на продажу лекарств. Что это значит для населения?
Образование
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О новых предметах, экзаменах и тестах без зубрёжки
19.01.2017 12:18
Заместитель начальника областного управления образования Василий ЦЫМБАЛЮК поясняет, что костанайцам приготовил новый образовательный виток.
Интервью
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Дариха ДЮСИБАЕВА: «Закрытие библиотек – вопрос политический»
17.01.2017 07:19
Оптимизация, поиск путей привлечения читателей и будущее современных библиотек. Об этом в интервью корреспондента «КН» с директором Костанайской областной универсальной научной библиотеки им.Толстого Дарихой Дюсибаевой.
Репортаж
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Медицина: современный подход
17.01.2017 07:11
Пациенты новой костанайской поликлиники «Жемчужина Стомед Уральская» говорят, что очень довольны уровнем и оперативностью медицинского обслуживания. «КН» убедились в этом.
Kультура, творчество
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Иной ритм жизни,
14.01.2017 09:15
или Рассказ о том, что танцы – это всегда про свободу, а не про ограничения.
Александр ВАСИЛЬЕВ: «Женственность нынче не в моде. Увы!»
14.01.2017 08:52
Его называют алхимиком моды. Он знает, в чем секрет элегантности 30-х и как бороться с серостью сегодняшнего дня. На новогодних каникулах корреспонденту «КН» удалось встретиться с известным историком моды Александром Васильевым.
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* з/ч Audi-80, Volkswagen: генератор "БОШ", 14 Вт, 45 Ампер, б/у. Тел.: 25-50-46, 8-777-447-37-26. 
* з/ч Москвич-412: стартер, редуктор, полуось, лобовое стекло, сайлентблоки нижние. Тел.: 25-50-46, 8-777-447-37-26. 
* ИЖ-2715, 1995 г., на ходу, вложений не требует, 270000 тг. Тел.: 25-50-46, 8-777-447-37-26. 
* комбайн "Енисей-1200", 1991 г., комплектный, 450000 тг; ГАЗ-52 (техпомощь), 1989 г., 170000 тг, торг. Техника находится в г. Костанае. Тел.: 50-31-41, 8-707-517-03-01. 
* Комбайн "Енисей", 2005 г., хор. сост., 5200000 тг. Тел. 8-701-203-77-45. 
* Комбайн "Нива Эффект", 2004 г., 2 жатки, 4000000 тг. Тел. 8-701-203-77-45. 
* Mercedes-Benz 200Е, 1992 г., салон 124, двигатель 102, 5-ступка, механика, люк, тит. литые диски. Тел.: 56-47-28, 8-777-645-17-40. 
* Mercedes С-180, 1993 г., темно-синий, салон 202, двигатель 111, титанов. диски, резина нов., хор. сост., торг. Тел. 8-775-591-13-76. 
* Реализуем запчасти к жатке ЖВЗ-10,7: ножи, пальцы противорежущие, ленты транспортерные, планки соединительные, цепи и многое др. Комплектующие к режущей системе "Шумахер". В наличии и на заказ. Тел.: 8-777-301-24-92, 8-775-466-48-15. 
* сельхозтехнику в р.п. Качар: сеновозка, сенокосилка, толкач, грабли, бетономешалка, циркулярка, наждачный станок, компрессор, грабли 2 пролета по 4 м, без осей и колес. Тел. 8-702-717-20-93. 
* транспортерную ленту б/у, ленту ЖВНТ. Тел.: 8-747-016-89-80, 8-777-490-61-85. 
* трактор ДТ-175Е "Волгарь", 170 л.с., 3000 мото/час. Тел.: (714-43) 3-47-13, 8-777-509-30-60. 
* трактор МТЗ, цена договорная. Тел. 8-705-122-95-58. 
* Volkswagen Golf 2, 1992 г., 5-дверная, 1,6, цвет фиолетовый металлик, люк, сигнализ,, титановые диски. Тел.: 74-41-09, 8-705-561-96-24, 8-707-409-52-31. 
* Volkswagen Jetta, 1989 г., цвет темно-синий, 1,8, моно, замок центр., люк, не гнилой, сост. хор., 300000 тг, торг. Тел.: 8-707-662-99-24, 8-777-969-94-64. 
* Volkswagen Passat Б-5, 1997 г., цвет черный металлик, хор. сост., 1300000 тг. Тел. 8-705-109-43-06. 
* Honda Accord, 1994 г., 2 л, 5-ступка, механика, цвет синий, 2 комплекта резины, вложений не требует. Тел.: (714-43) 9-66-77, 8-777-650-41-19. 
* автогрузовик ЗИЛ С585, ретро мотоциклы "Минск", "Восход"; техпаспорт, лит-ру на мотоциклы "Минск", "Восход". Тел.: (714-55) 2-35-21, 8-777-441-13-57. 
* багажник Скиф на советскую машину, 3500 тг. Тел.: 56-79-58, 8-700-970-75-31. 
* ГАЗ-3110, 2001 г. Тел. 8-775-410-38-38. 
* з/ч Волга, ГАЗель: мосты, коробки, ДВС, головки, блоки, двери, крылья, карданы, рессоры, шины, диски. Тел.: 50-47-55, 8-777-792-29-99. 
* з/ч ГАЗ-52: генератор после капремонта, 5000 тг, накладки на ручник, 150 тг. Тел. 8-705-576-74-69. 
* з/ч КамАЗ: стойки с коромыслами на головку после капремонта, корпус редуктора, б/у, 15000 тг, корпус КПП. Тел. 8-705-576-74-69. 
* з/ч МАЗ, Урал: корзина, диск Фередо; К-700: ВОМ-редуктор; ГАЗ-66: тэнт, коробка отбора мощности. Тел.: 55-02-66, 8-777-302-59-36. 
* з/ч УАЗ: мосты, коробка, раздатка, радиатор, двигатель, рамы, двери, крылья, рессоры, головки, блоки. Тел.: 50-47-55, 8-777-792-29-99. 
* з/ч Mercedes: ремкомплект передних ступиц, недорого. Тел. 8-705-130-90-32. 
* з/ч мотоцикл "Урал"-М-62: головку в сборе, спицы, ремонт. кольца, прокладки на головку, подшип. на колеса, всего 20 наименов. Тел.: 26-63-62, 8-705-453-50-35. 
* книги по ремонту и обслуживанию а/м, легковых, грузовых, иномарок. Тел. 8-777-30-44-777. 
* комплект оригинальных колпаков на Mercedes R-15, б/у. Тел. 8-777-30-44-777. 
* Москвич-408 М, 80000 тг, 1968 г., цвет белый, не гнилой, один хозяин. Тел.: 55-21-57, 8-705-186-48-59. 
* Nissan Mistral, 1995 г., 2,7 ТД, АОПП, хор. состоянии, торг. Тел.: 8-705-570-00-29, 8-702-797-72-19. 
* прицеп Курганский на рессорах, с документами, 12000 тг. Тел.: 28-68-77, 8-777-264-74-65. 
* редуктор КамАЗ, задний, 49 зубьев, после кап. ремонта; стойки с коромыслами на головку. Тел. 8-705-576-74-69. 
* ремни текстильные усиленные буксиров., ремни стропы, недорого. Тел. 8-705-130-90-32. 
* Фары передние на а/м BMW-520, 1997 г., оригиналы, б/у, 12000 тг. Тел.: 8-775-365-56-97, 8-705-304-77-35. 
* Ford Scorpio Sierra-Fiesta, бензин-дизель. Тел.: 8-771-482-33-02, (714-31) 9-58-28 (Рудный). 
* Skoda Octavia, ГУР, 2008 г., срочно, торг. Тел.: 8-777-538-81-92, 8-771-807-81-82. 

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