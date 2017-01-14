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            «КН» теперь доступны и в PDF-версии! Причем, все номера, начиная с 1958 года!              Ищите работу вместе с «КН»!            Мобильный номер «КН» 8-777-442-1122 расширяет свои возможности

 

            «КН» теперь доступны и в PDF-версии! Причем, все номера, начиная с 1958 года!              Ищите работу вместе с «КН»!            Мобильный номер «КН» 8-777-442-1122 расширяет свои возможности

 

            «КН» теперь доступны и в PDF-версии! Причем, все номера, начиная с 1958 года!              Ищите работу вместе с «КН»!            Мобильный номер «КН» 8-777-442-1122 расширяет свои возможности

 

            «КН» теперь доступны и в PDF-версии! Причем, все номера, начиная с 1958 года!              Ищите работу вместе с «КН»!            Мобильный номер «КН» 8-777-442-1122 расширяет свои возможности

 
Главные новости
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Последние события в городе и области
16.01.2017 19:12
Казахстан вошел в ТОП-20 стран, где стартовали продажи инновационной системы IQOS
16.01.2017 13:39
Появилась новая информация об изменении автобуса №8
16.01.2017 13:24
Костанайские полицейские задержали жителя Рудного, «заминировавшего» остановку
16.01.2017 12:44
Пять лет колонии - для бывшего полицейского Жараса Байтурсунова
16.01.2017 12:32
«Это была не петарда!» - уверены родные двух детей пострадавших от взрыва неизвестного устройства
16.01.2017 12:20
В Костанайской области за использованием земель будут следить с помощью дрона
16.01.2017 12:18
В Костанайской области изъяли 210 тысяч литров незаконного алкоголя
16.01.2017 12:13
Покупателю - приз, продавцу — наказание?
16.01.2017 12:11
Еще пять услуг по таможенному направлению будут переданы в ЦОНы
16.01.2017 10:45
СЕЛФИ для «КН»
16.01.2017 08:15
В Костанае от разрыва неизвестной «петарды» у ребенка оторвало пальцы на руке (ДОПОЛНЕНО 09:50)
15.01.2017 19:25
Костанайцы жалуются, что лишились возможности покупать сахар по минимальным ценам
15.01.2017 10:51
В студии "Простореклама" акция!
15.01.2017 09:25
В Костанае пройдет день открытых дверей по вопросам лечения бесплодия
14.01.2017 16:44
ЦОНы Костаная перешли на режим работы – до последнего посетителя
14.01.2017 12:45
В Костане возобновили работу библиотеки по адресу Герцена, 48 и 40 лет Октября, 16/1
14.01.2017 12:06
Высокие тарифы на железнодорожные перевозки «душат» костанайских мукомолов
13.01.2017 16:44
В Костанае на магазин «Гулим» совершено вооруженное нападение
13.01.2017 16:31
В Костанае жестоко убита пенсионерка
13.01.2017 16:23
Врачи регистрируют резкий рост заболевших ОРВИ
13.01.2017 15:27
Пассажиры 102 автобуса попали в ДТП (ДОПОЛНЕНО в 16:00)
13.01.2017 14:12
Парковка для сугроба
13.01.2017 11:32
В Костанае мужчина напал вечером на женщину и вырвал у нее сумку
13.01.2017 11:28
За связи с наркомафией судят очередного полицейского
13.01.2017 09:56
Прокурор запросил для майора 10, 5 миллиона тенге штрафа
13.01.2017 09:34
В костанайской исправительной колонии УК-161/2 прошел конкурс снежных фигур
12.01.2017 19:29
Семья из Затобольска осталась без средств к существованию
12.01.2017 17:06
Суд оставил в силе приговор по громкому делу «о пытках» в Карабалыке
12.01.2017 16:41
В Лисаковске несовершеннолетний участвовал в грабеже и жестоком нападении на таксиста
12.01.2017 16:22
«От пациентов зависит зарплата докторов», - Председатель Мажилиса Парламента РКВсе новости
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Интервью
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Мурат АБЕНОВ: «Чем дольше мы работаем, тем меньше необходимость что-то доказывать»
14.01.2017 09:05
Что, кроме денег, необходимо для открытия своего дела? Почему одних предпринимателей можно сравнить с локомотивом бизнеса, а других с пассажирами? Как на законодательном уровне можно лоббировать интересы предпринимателей? И какие решения власти удалось приостановить в интересах бизнеса? Об этом – директор Палаты предпринимателей Костанайской области Мурат Абенов.
Автоугол
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Цены: стоп, машина!
14.01.2017 09:31
Примерно так можно характеризовать итоги минувшего года на казахстанском авторынке – стоимость средств передвижения пока заморожена. В трех костанайских автосалонах «Автодом Motors KST»,  лидером продаж...
Kультура, творчество
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Александр ВАСИЛЬЕВ: «Женственность нынче не в моде. Увы!»
14.01.2017 08:52
Его называют алхимиком моды. Он знает, в чем секрет элегантности 30-х и как бороться с серостью сегодняшнего дня. На новогодних каникулах корреспонденту «КН» удалось встретиться с известным историком моды Александром Васильевым.
Иной ритм жизни,
14.01.2017 09:15
или Рассказ о том, что танцы – это всегда про свободу, а не про ограничения.
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Общество
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Мать погибшей роженицы рассказала «КН», почему подняла руку на врача из Рудного
12.01.2017 07:55
На своей страничке в соцсети жительница посёлка Тобол Дина СПАНОВА 23 декабря разместила пост «2017 год, можешь ничего мне не приносить, главное – никого у меня не забирай». На следующий день женщина умерла. Во время родов. Вместе с ребёнком.
Что жизнь, что смерть...
05.01.2017 07:13
Бабушка говорит, что они похоронили бы внучку сами. Если бы знали о ее смерти.
Отходное дело
29.12.2016 07:11
На территории Карабалыкского района выявлено сибиреязвенное захоронение, рядом с которым много лет брали грунт для строительства водоема. Это крайне опасно. Как такое могло случиться?
«Хочу нормально жить!»
05.01.2017 07:11
– так написал в блоге акима Житикаринского района 36-летний Руслан Ажибеков.
2017: всё в наших руках!
29.12.2016 07:19
Петух заботливый или эгоистичный? О птице-символе 2017 года мы узнали у друга «КН» и ученого Андрея УДОВИЦКОГО. На страницах этого номера также о том, что принесет нам год Огненного Петуха, по прогнозам астрологов.
Интервью
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Елена КУЗНЕЦОВА: «Новый год будет успешным для oгненных знаков»
29.12.2016 07:17
Почему не стоит читать гороскопы в журналах? Можно ли по звёздам узнать пол будущего ребёнка? Что такое королевские и разрушительные градусы в гороскопе? И к каким знакам Зодиака относятся разные страны, в том числе Казахстан? Об этом «КН» рассказала астролог Елена КУЗНЕЦОВА.
«Детей всё чаще рожают дети»
05.01.2017 07:10
О том, почему растет количество абортов, фактов насилия над детьми, и почему все чаще детей рожают дети, мы беседуем с психологом, тренером ОО «Казахстанская ассоциация по половому и репродуктивному здоровью» Ниной КОСЮК.
Потребительский рынок
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Движение недвижимости
07.01.2017 10:21
Прошлый год был особенным для рынка жилья. Что изменилось, какая ситуация складывается и чего ждать?
БлоКНот
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Желаем знать, что будет...
05.01.2017 07:17
Святочная пора на Руси начиналась сразу после Рождества и продолжалась до Крещения. Почти две недели девушки гадали.
Человек и природа
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Сейте овёс и добрые поступки
07.01.2017 09:28
В редакцию «КН» пришло письмо от тяжело больной женщины.
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