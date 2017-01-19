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            «КН» теперь доступны и в PDF-версии! Причем, все номера, начиная с 1958 года!              Ищите работу вместе с «КН»!            Мобильный номер «КН» 8-777-442-1122 расширяет свои возможности

 

            «КН» теперь доступны и в PDF-версии! Причем, все номера, начиная с 1958 года!              Ищите работу вместе с «КН»!            Мобильный номер «КН» 8-777-442-1122 расширяет свои возможности

 

            «КН» теперь доступны и в PDF-версии! Причем, все номера, начиная с 1958 года!              Ищите работу вместе с «КН»!            Мобильный номер «КН» 8-777-442-1122 расширяет свои возможности

 
Главные новости
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Последние события в городе и области
21.01.2017 16:42
3D ручка среди костанайцев стала самым популярным инновационным подарком в Новый год
21.01.2017 16:03
На следующей неделе в Костанае могут вновь начать принимать автомобили на утилизацию
21.01.2017 11:12
В Костанае выявлено 79 земельных участков, которые не используются по целевому назначению
20.01.2017 20:35
К 11 годам приговорили 16-летнего подростка за убийство в Костанайской области
20.01.2017 20:10
Алдияр Нуркен нуждается в вашей помощи!
20.01.2017 16:50
Магниты на автомобиль от 2000 тенге в студии «Простореклама»
20.01.2017 16:37
У костанайских пожарных – кадровый голод
20.01.2017 15:52
Проблема суицидов стала одной из главных тем на совещании акима области
20.01.2017 15:23
Назначен новый заместитель акима области Меиржан МЫРЗАЛИЕВ
20.01.2017 14:09
Архимед МУХАМБЕТОВ: «Итоги 2016 года внушают оптимизм на дальнейшую работу в 2017»
20.01.2017 13:57
В Костанае суд сократил срок отбывания наказания экс-чиновнику в связи с его инвалидностью
20.01.2017 13:47
В центре Костаная плату за коммунальные услуги теперь принимают в магазине «Рахат»
20.01.2017 11:24
Вторая смена сегодня учится!
20.01.2017 10:58
Попала под амнистию предприниматель Светлана Мазур
20.01.2017 10:51
Экс-заместитель акима Костаная Фрунзик Аракелян выйдет на свободу
20.01.2017 10:36
Сколько денег костанайцы хранят в банках? Наш анализ показал: с каждым годом всё больше
20.01.2017 06:21
СЕГОДНЯ занятия для школьников 0-5 классов первой смены отменяются
19.01.2017 15:57
Генеральная репетиция Эстафеты Огня стала причиной перекрытия улиц в Костанае
19.01.2017 14:52
В Костанае большое число многоэтажных домов остались без холодной воды
19.01.2017 14:45
Банк ВТБ (Казахстан) поощрил деньгами самых ответственных клиентов
19.01.2017 14:40
В Карабалыкском районе обнаружено крупное месторождение магнетитовых руд
19.01.2017 14:30
Сегодня многие костанайцы в Крещенскую ночь окунулись в прорубь
19.01.2017 11:27
Бизнесмены из Перми хотят продавать наше мясо россиянам
19.01.2017 11:08
В некоторых домах Костаная сегодня вновь нет света
19.01.2017 10:48
Министры обращаются к пользователям «фильтровать комменты»
19.01.2017 10:36
История, об упавшем в траншею с водой лексусе, получила новый поворот
19.01.2017 10:00
Сегодня в Костанае перекроют дороги в связи с проведением репетиции «Эстафеты Огня»
19.01.2017 09:37
Сладости для макания в унитазы шокировали интернет-пользователей Костаная
19.01.2017 00:45
СЕЛФИ для «КН»
18.01.2017 17:02
В Костанае провели чин освещения богоявленской водыВсе новости
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Общество
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7 ступеней и 1 стена
19.01.2017 10:10
ПКСК «Юность» нарушает закон или следует ему? А может быть, кооператив прикрывается им? На эти вопросы каждый ответит сам, когда прочитает о большой проблеме маленького человека.
Дочки-матери
19.01.2017 10:04
В Костанае в приюте вынужден находиться ребёнок, которого органы опеки несколько месяцев назад умудрились передать от благополучного опекуна нерадивой матери.
Экономика
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Кому солнце не просто светит
19.01.2017 10:15
На финише ушедшего года в нашей области были смонтированы ещё две установки возобновляемых источников энергии. Причём одна из них появилась на территории крупного предприятия. А вторая – прямо на сельском подворье.
Медицина
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Доктор Юля вам в помощь
19.01.2017 10:12
Найти опытного специалиста-дефектолога, да еще и бесплатно – нелёгкая задача в нашей области. Поэтому, когда главврач костанайской поликлиники №4 Маргарита Бисенова приняла на работу дефектолога, она услышала не одно спасибо. А главное, за первые месяцы работы нового кабинета, юные пациенты добились первых побед.
Образование
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О новых предметах, экзаменах и тестах без зубрёжки
19.01.2017 12:18
Заместитель начальника областного управления образования Василий ЦЫМБАЛЮК поясняет, что костанайцам приготовил новый образовательный виток.
Интервью
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«Человек – это маленькое предприятие, знающее себе цену»
19.01.2017 10:11
Клуб молодых предпринимателей Костанайской области громко заявил о себе в конце 2016 года. Сегодня эта общественная организация, по сути, может стать ядром всех молодежных бизнес-инициатив региона. О планах и проблемах ведем разговор с президентом клуба Зариной КОКЖАНОВОЙ.
Репортаж
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Дядя Кино, замыкающий цепь
18.01.2017 13:52
Он хранит катушки с кинопленкой, оставшиеся после закрытия кинотеатров области: а вдруг вернется время настоящего кино. Не поднимается рука выбросить и объектив золотого цвета почившего кинотеатра «Костанай», это святое. В Лисаковске этого человека так и прозвали – Дядя Кино.
Спорт
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Молодая кровь
19.01.2017 09:11
На втором сборе «Тобол» стал объявлять своих новичков. Представим их коротко.
Взгляд журналиста
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Ты – мне, я – тебе
19.01.2017 12:11
Январь – время обещаний нового. Не только себе, но и другим. Масштаб обещаний зависит от того, кто их даёт. И тут возникает недоумение.
Охотклуб
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Охоты не будет. Забудьте
19.01.2017 10:00
То, что еще три месяца назад висело в воздухе дымкой предположений и гаданий, сегодня окончательно материализовалось в приказной окрик сверху: запретить охоту в период с 16 февраля по 14 июня.
ПОПУЛЯРНОЕ ПОСЛЕДНИХ НОМЕРОВ
Общество
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Мать погибшей роженицы рассказала «КН», почему подняла руку на врача из Рудного
12.01.2017 07:55
На своей страничке в соцсети жительница посёлка Тобол Дина СПАНОВА 23 декабря разместила пост «2017 год, можешь ничего мне не приносить, главное – никого у меня не забирай». На следующий день женщина умерла. Во время родов. Вместе с ребёнком.
Увольнение уборщицы
12.01.2017 07:15
Окончательная точка в этой истории еще не поставлена. Однако ее героиня убеждена: о ней должны узнать, «чтобы подобное не совершалось по отношению к беременным».
Коммуналка
все номера    все из рубрики
Там, на заснеженных дорожках...
17.01.2017 07:19
О том, почему опасно оставлять в белом плену поселки и как власти на местах пытаются решить эту проблему. Яркий пример – п.Жамбыл Карасуского района.
Репортаж
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Медицина: современный подход
17.01.2017 07:11
Пациенты новой костанайской поликлиники «Жемчужина Стомед Уральская» говорят, что очень довольны уровнем и оперативностью медицинского обслуживания. «КН» убедились в этом.
Мусор осилит водитель ВВ
12.01.2017 07:11
Представьте, что ваш друг в четыре часа ночи (или утра?) возвращается из ночного клуба домой. А вы в это самое время уже гремите чайником, собираясь на работу. Такой сценарий возможен, если вы – водитель мусоровоза.
Потребительский рынок
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Движение недвижимости
07.01.2017 10:21
Прошлый год был особенным для рынка жилья. Что изменилось, какая ситуация складывается и чего ждать?
Люди
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Рач МАРТИРОСЯН: «Юмор – это блюдо, а мы его повара»
10.01.2017 07:13
Рассказ о человеке-оркестре и о том, почему шутить про костанайские дороги – это уже дурной тон.
Спорт
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«Моя цель – пояс чемпиона мира»
12.01.2017 07:18
В следующем месяце в Англии на профессиональном ринге дебютирует костанайский боксёр Жан КОСОБУЦКИЙ. О настрое на победу и закулисье профи-бокса спортсмен рассказал нам в эксклюзивном интервью.
Человек и природа
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Сейте овёс и добрые поступки
07.01.2017 09:28
В редакцию «КН» пришло письмо от тяжело больной женщины.
Махаон распустил парус
07.01.2017 09:26
В костанайской квартире гусеница превратилась в куколку, а потом из куколки вылетел махаон.
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