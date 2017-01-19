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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

* ГАЗель, УАЗ, Волгу, ГАЗ-69, Победу, Москвич-40 на запчасти и запчасти к ним. Тел. 8-771-270-88-23.

* мотор, запчасти на мопед или на мотоцикл "Минск", документы на мотоциклы. Тел.: (714-55) 2-35-21, 8-777-441-13-57.

* прицеп для легкового а/м, до 45000 тг, с докум.; велосипед (Германия), горный, спортив., до 6000 тг. Тел.: 28-68-77, 8-777-264-74-65.

* К-700, К-701 в рабочем и нерабочем состоянии. Тел.: 8-701-718-38-29, 8-771-210-00-01.

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